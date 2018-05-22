Geleceğin Türkiye’sini kalemleriyle inşa ettiler

Şahinbey Belediyesinin Türkiye çapında düzenlediği ve on binlerce kişinin katıldığı Hayalimdeki 2053 Türkiye’si’ kompozisyon yarışmasında başarılı olan öğrenciler velileriyle birlikte Gaziantep’e geldiler. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 85 öğrenci, 32 öğretmen ve velileri Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep kültürüne yakışan misafirperverlikle ağırlayarak Şahinbey Belediyesinin Türkiye’ye damga vurmuş projelerini tanıttı.

"İlçemiz ismini kahraman Şahinbey’den aldı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, il dışından gelen öğrencilere ve velilere Şahinbey’i anlatarak, “Şahinbey Gaziantep’in merkez ilçesi. Şahinbey İlçelimiz de 902 bin 424 kendi vatandaşımızın yanı sıra 300 bin’in üzerinde Suriyeli misafirimiz bulunuyor. Toplamda 1 milyon 200 bin’den fazla kişi Şahinbey İlçemizde yaşıyor. Şahinbey ismi Gaziantep’in Kurtuluşunda Kilis yolunu keserek, silah arkadaşlarıyla birlikte Fransızları durduran ve köprü başında şehit edilen kahramanımızın ismidir. Esas ismi Mehmet Sait olup, lakabı Şahinbey’dir. Dolayısıyla 1989 yılında ilçemiz kurulurken, o büyük kahramanın ismi ilçemize verildi” dedi.

"Gençlik bizim geleceğimiz"

Hayalimdeki 2053 Türkiye’si’ kompozisyon yarışmasının mimarı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ekibimizle birlikte Şahinbey’de zor bir alanda görev yapmamıza rağmen belediyecilikte, eğitimde, sosyal belediyecilikte ve gençlik projelerinde çığır açarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda 113 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesislerimizde gençlerimize kurslar veriyoruz. Eğitim her şeyin başı ve eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimize ve eğitime ne kadar çok yatırım yaparsak, ülkenin geleceğine de o kadar çok yatırım yapmış oluyoruz. 2015 yılında başlattığımız Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projemizle şu ana kadar 75 bin lise öğrencimizi uçakla Gaziantep’ten Çanakkale’ye götürerek şehitler diyarını ziyaret ettirdik. Atalarımızın şehit kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çok fazla çalışmamız gerekiyor. Şu an ortaokul ve lisede okuyan öğrencilerimiz 2053 Türkiye’sini gerçekleştirecek nesil. Yaşları şu anda 15-17 yaşında olan öğrencilerimiz 2053 yılında 50’li yaşlarında olacaklar. Bu öğrencilerimiz, ülkede Cumhurbaşkanı, Bakan, Milletvekili, Vali, iş adamı ve öğretmen olacaklar. Ama nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz bunu merak ettik ve bu nedenle Türkiye çapında bu kompozisyon yarışmasını düzenledik ve bize 19 bin 377 tane kompozisyon başvurusu geldi. Üniversiteden ve Milli Eğitim Müdürlüğünden kurduğumuz jüri ile kompozisyonlar tarandı ve içerisinden 50 ortaokul ve 50 lise öğrencilerimizden oluşan ilk 100 kişiyi buraya davet ettik. Bu projede emeği geçen tüm velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

"Başkan Tahmazoğlu’nun desteğiyle işimiz daha kolay"

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun eğitime çok büyük ve önemli katkıları olduğunu belirterek, “Hayalimdeki 2053 Türkiye’si’ projesinde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Şahinbey’de İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak hem çok zor, hem de çok kolay. Zor diyorum çünkü 65 ilden ve 18 büyükşehirden daha büyük ve daha kalabalık bir ilçe. Geçmişten bu yana sorunlarıyla birlikte gelen ve yeni hizmetler bekleyen bir alan. Bu zorluklar içerisinde 300 tane kurumu idare edebilmek, 234 bin yavrumuza hizmet edebilmek ve Suriyeli misafirimizin 34 bin tane çocuklarını okullarımızda himaye altına almak çok zor şeyler. Ancak ben bu zorluğu çok değerli buluyorum. Başkanım Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun güçlü destekleri sayesinde çok rahat bir şekilde yürütüyoruz. Başkanımız yürüttüğü projelerle eğitime önemli destekler sunmuştur” ifadelerini kullandı.

Ödüllendirildiler

Yarışmada ortaokul ve lise kategorisinde ilk 50’ye giren öğrencilere tablet bilgisayar ve 2 günlük gezi ödülü verildi. Ortaokullarda birinciliği “Türk İmparatorluğu’na Hediye Edilen Kalp” yazısıyla Muğla/Bodrum’dan Suat Aydın, ikinciliği “2053’ten Merhaba” yazısıyla Hatay/Dörtyol’dan Beyza Keleş, üçüncülüğü “Düşümde” yazısıyla Adıyaman/Besni’den Kardelen Çırak kazandı. Lise öğrencileri kategorisinde birinciliği “Türkiye’m Uyandı” yazısıyla Rize/Güneysu’dan Efran Aydın, ikinciliği “Gökbörü 2053” yazısıyla Ankara/Altındağ’dan Hüseyin Karsavuranoğlu, üçüncülüğü “Hayalden Gerçeğe” yazısıyla Gaziantep/Şahinbey İlçesinden Soner Tibik kazandı. Düzenlenen yarışma da birincilere 10 bin , ikincilere 7 bin 500 ve üçüncülere 5 bin TL para ödülü verildi.

Şahinbey Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, başkan yardımcıları, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.