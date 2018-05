Gelecek nasıl bir insan bekliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından “Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor” konulu seminer düzenlendi

Kişisel Gelişim Uzmanı Münir Arıkan, vatandaşlara insanların gelecekte nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Halimize şükredelim"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyecilik hizmetinin vatandaşlara hizmet işi olduğunu belirterek, “Belediyecilik güzel bir iş. Çünkü rabbimizin yarattığı güzel insanlara hizmet etme yeri ve makamı. İnsanları çok seviyoruz. Gelen vatandaşlarımızı bizi sevse de sevmese de gönlünü kırmadan taleplerini yasal çerçeveler içerisinde yerine getirip uğurlamamız gerekiyor. Mübarek bir aya girdik. Tüm arkadaşların mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Rabbim bu Ramazan ayını güzel bir şekilde ibadetle geçirebilmek nasip etsin. Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla birlikte Şehreküstü Konaklarında iftarımızı açıp, ev ziyaretlerinde bulunacağız. Rabbim inşallah güzel bir şekilde Ramazan ve Kurban Bayramına kavuşmak nasip etsin. Filistin de ve Gazze’de yaşananları gördükten sonra halimize şükredelim ve oradaki kardeşlerimize dua edelim. Orada açık bir hapishane de zulüm ve baskı altında yaşıyorlar. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde çok güçlü olmamız gerekiyor. Bunun içinde çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

Bazı işler hata kabul etmez

İnsanların bir biriyle iletişiminin önemini vurgulayan Kişisel Gelişim Uzmanı Münir Arıkan, “Ne kadar mükemmel olursak olalım öncelikle hatalar fark edilir. Belediyede istediğiniz kadar mükemmel olursanız olun öncelikle hatalar göze çarpar İstanbul Belediye Başkanı İbrahim Bey’in yanına bir açılışta bir vatandaş gelir. İbrahim Bey’de yanında bakanlar ve Milletvekilleri olduğu için bozuntuya vermeden ‘Hiç mi iyi yönümüz ve beğendiniz yönümüz yok’ demiş. Vatandaşta başkanın omzuna elini atarak ‘Biz size sevgimizi ve saygımızı sandıkta gösterdik bundan sonra hata kabul etmeyiz’ demiş o yüzden yaptığınız iş hata kaldırmıyor. ’Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Bir at bir er kurtarır, bir er bir vatan kurtarır. Sözünü epey bir müddet bir hikaye zannediyordum. 26. Temmuz 2000 yılında Paris Lagos Havaalanı concorde uçağının neden düştüğünü öğrenene ne kadar. O süper sonik uçağın düşüşüne başka bir uçaktan düşen küçük bir parça neden oluyor. Başka bir uçağın lastiklerini bakımını yapan bir mühendisin işini ciddiyetle yapmaması sonrasında 113 kişi hayatını kaybetti. Bazı işler asla hata kabul etmiyor. Camilerin yanından geçiyoruz, bir minare gördüğünde yüreği kıpır kıpır eden kaç kişi kaldı? Yaşadığımızın farkına varalım, bizlere verilenleri fark edelim. İnsanlara teşekkür edemeyen, Rabbine de teşekkür edemez ve şükredemez. Uçaklarda ve otobüslerde çocuklar sürekli ağlar. Bunun sebebi, annenin ’Yine ağlayacak, beni canımdan bezdirecek bu çocuk’ endişesidir. Halbuki Allah’ın izniyle çocuğum ağlamayacak, huzurlu olacak, rahat bir yolculuk yapacağız, diyerek dua etse yolculuğu güzel geçecek. Hayattan aldığımız tat azaldı. Teknolojik gelişmeleri takip edemiyoruz bile. Atalarımızın kıl çadırlarda, at üzerinde bulduğu huzuru lüks otomobillerimizde ve lüks binalarımızda bulamıyoruz. Bunun tek sebebi şükürsüzlük ve bereket eksikliğidir” ifadelerini kullandı.

İletişimin önemi

Arıkan, çevreyle olan ilişkilerde iletişimin önemine dikkati çekerek, "İşimizin ve kendimizin değerini, karşımızdakini anlamalı ve iyi bir iletişim içerisinde olmalıyız. İletişimde ki güzellik sizi daha farklı hale getirebilir. Dille beyin bağlantısının bir biriyle uyumuna dikkat etmeliyiz. Ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor mu? Dilimden döküleni beynim kabul ediyor mu? Duyuran değil, doyuran bir tarzda konuşalım” diye konuştu