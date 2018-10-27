Dr. İskender Sayek, tıbbın bilgi, analitik beceriler ve eleştirel düşünmeden, bilim ve tıbbi uygulamalar-yetkinlikler, ustalık ve insani bilimlerin toplamından oluşan bir sanat olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı ve Biyoistatistik Derneği iş birliği ile düzenlenen “20'inci Ulusal ve 3'üncü Uluslararası Biyoistatistik Kongresi”nde “Gelecekte Tıp Eğitimi” konulu bir konferans veren Prof. Dr. Sayek, “Gelecek üstesinden gelinemeyecek bir hızla üzerimize geliyor. Teknoloji logaritmik, tıp ise lineer hızda gelişiyor” dedi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, tıbbın, öngörücü, bireysel, katılımcı, önleyici olmak üzere dörde ayrıldığını kaydeden Prof. Dr. Sayek, hekimlerin de bireysel, tedavi edici, toplumsal ve önleyici roller almak durumunda olduğuna vurgu yaptı.

Tıp eğitiminde değişimi zorlayan faktörleri “Yeni Bilgi, Bilimsel Gelişme, Kanıta Dayalı Tıp, Hastalıklardaki Değişimler, Bireyselleştirilmiş Tedavi, Sağlık Sistemlerindeki Değişimler Profesyonellik- Etik, İletişim, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme, Toplum ve Halk Sağlığının Öne Çıkması, Eleştirel Düşünme, Öğrenme Yolaklarında Çeşitlilik ve Teknoloji Kullanımı” olarak sıralayan Prof. Dr. Sayek, “Günümüzde sağlık yöneticilerinin beklentileri var. Daha yenileşimci, teknoloji ve veri analiz becerileri olan, karar verme süreçlerinde hekim-hasta ortaklığına yer veren, değer temelli hizmet sunan, sağlık bilişim teknolojisini iyi kullanabilen, iyi iletişim becerilerine sahip liderler ve klinisyenler yöneticiler için önceliklidir. Günümüzde hekimlerin yeni yetkinliklerini ise işletme zekâsı, veri analiz becerileri, genişletilmiş kişiler arası ilişkiler becerisi, gelişmiş iletişim becerileri ve liderlik becerileri oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Tıp fakültelerinden sosyal güvenirlik beklentisi

21'inci yüzyılda tıp fakültelerinden sosyal güvenirlik için beklentilere değinen Prof. Dr. Sayek, “Beklentileri sağlık hizmet sunumunun nitelik, eşitlik, uygunluk ve etkinliğinin geliştirilmesi, toplumsal önceliklerle uyumsuzluğun azaltılması, sağlık çalışanlarının rollerinin yeniden tanımlanması, toplumun sağlık durumuna etkisi ile ilgili kanıt sağlaması olarak sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Uluslararası düzeyde reform odağı, tıp eğitiminin toplumların sağlık gereksinimlerini karşılamada duyarlı olmasıdır. Amaç, sağlığın gelişmesini sağlayan ve koruyan, sağlık belirleyicileri üzerinde çalışan ve bunun sağlık sistemine adaptasyonuna katkı sunan, değişim yapan iyi hekim yetiştirmektir” diyen Prof. Dr. Sayek, biyoistatistik ve hekimlik konusunu değerlendirerek, “Biyoistatistik sağlık hizmet sunumunun planlanması ve verilişinde önemli bir araçtır. İyi biyoistatistik anlayışı klinik düşünme, karar süreçleri, değerlendirmeler ve tıbbi araştırmaların niteliğini etkiler” ifadelerine yer verdi.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, sunumunun ardından Prof. Dr. Sayek'e plaket takdim etti.

Konferansa Biyoistatistik Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Kadir Sümbüloğlu, Biyoistatistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdem Karabulut, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Avni Gökalp, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.