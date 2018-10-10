Geleneksel el nakışları Şehitkamil'de yaşatılıyor

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde bulunan Bülbülzade Hanımlar Lokalinde açılan tel kırma tekniği el nakış kursuna katılan kadınlar, bir yandan aldıkları eğitimlerle yeni şeyler öğrenirken, diğer yandan da aile sıcaklığındaki ortamda eğlenerek günün stres ve sıkıntısından uzaklaşıyorla

r. Hayalini kurdukları tasarımlara hayat veren kadınlar, istemeleri durumunda ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar.

Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve hayatı daha renkli yaşamaları için birçok proje uygulayan Şehitkamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Kadınların yeni deneyimler yaşamasına zemin oluşturan Şehitkamil Belediyesi, stres ve sıkıntıdan uzak, keyifli anların yaşandığı aile merkezlerinin kapılarını tüm yıl boyunca kadınlar için açık tutuyor. Mefruşat, el sanatları, resim, iğne oyası, miyoki takı tasarım, giyim gibi birçok alanda eğitim imkanı sunan Şehitkamil Belediyesi, kadınların yaptığı ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamasına da olanak sağlıyor.

Bülbülzade Hanımlar Lokalinde açılan tel kırma tekniği el nakış kursuna katılan kadınlar, sağlanan imkanların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Kurs ortamında kendilerini çok daha iyi hissettiklerini dile getiren kursiyerler, kursta çok keyifli zaman geçirdiklerini kaydetti. Kısa sürede tel kırma tekniğini öğrendiklerini belirten kadınlar, ürettikleri ürünleri farklı şekillerde değerlendirdiklerini söyledi.

200 yıllık gelenek devam ediyor

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Bülbülzade Hanımlar Lokali El Sanatları Öğretmeni Sabriye Filiz Öztaş, kadınların kendilerini daha güçlü hissetmeleri ve neleri başarabileceklerini kendilerine göstermek için çabaladıklarını dile getirdi. Öztaş, “Kursumuzda 200 yıl önce erkek kuyumcuların yapmış oldukları tel kırma sanatını yeniden gün ışığına çıkardık ve daha modern hale getirerek tekrar çalışmaya başladık. Yaşları 18 ile 70 arasında olan kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz yaklaşık 1 aylık süreç içerisinde el kırma tekniğini öğrenerek ürünler üretmeye başlıyorlar. Kursiyerlerimiz ürettikleri ürünleri isterlerse satarak aile bütçelerine katkıda bulunabilirler ya da ürettiklerini sevdikleri kişilere hediye edebilirler” dedi.

Bu kursları herkese tavsiye ederim

Kursiyer Fatma Tanrıverdi, kursun faydalarını anlattı. Kursta eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu vurgulayan Tanrıverdi, “Bülbülzade Hanımlar Lokaline yaklaşık 7-8 seneden bu yana geliyorum. Her sene farklı bir kursa geliyorum. Tel kırma tekniğinin detaylarını öğreniyorum. Çok zevkli ama bayağı emek isteyen bir iş. Ürettiğim ürünleri satmıyorum, ailem ve sevdiklerim için yapıyorum. Bu kursları herkese tavsiye ederim. Kadınlar evde oturacaklarına gelip burada terapi gibi olan kurslara katılsınlar. Çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.

Burada harika bir ortam var

Azimli ve hırslı olduğunu vurgulayan kursiyer Ayşe Derin, “Çanakkale'den geldim. Eski bir bankacıyım. Şimdi ev hanımıyım. Hem tel kırma hem de Antep işi kurslarında eğitim görüyorum. Gayet memnunum, hocalarımı da çok seviyorum. Burada harika bir ortam var. Herkese tavsiye ederim. İnşallah güzel işler yapacağım. Kendime güveniyorum. Bayağı azimliyim, hırslıyım. Yaptığım ürünleri çocuklarıma kaldırıyorum, sevdiğim insanlara hediye ediyorum. Kendim için de bir takım yapacağım” diye konuştu.