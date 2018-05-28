Geleneksel iftar yemeği

SANKO Üniversitesi, Sanko Park, Sanko Makine ve Süper Film yönetici, çalışanlar ve aileleri, ŞATO Restoran’da düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sami ve Hakan Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Sani Konukoğlu Hastanesi Müdürü Hüseyin Söylemez, Sani Konukoğlu Hastanesi Satış ve Pazarlama Müdürü Orhan Ahi, Süper Film Genel Müdürü Gültekin Savaşkan, MST İş ve Tarım Makinaları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı, Sanko Makina Bütçe ve Denetim Grup Müdürü Özalp Kibar, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Çakır Varan, SANKO Holding Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan ve SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın da katıldı.

Konukların Ramazan’ını kutlayan Yönetim Kurulu Üyeleri ve şirket yöneticileri, çalışanların çocukları ile yakından ilgilendi. Daha sonra SANKO’da 10, 15, 20 ve 25 yıldan bu yana 42 çalışana, içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise armağan edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekiliş ile şanslı çalışanlar 10 tam ve 10 yarım altın kazandı.