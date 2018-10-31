Geleneksel spor organizasyonları coşkuyla tamamlandı

yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca 4 farklı branşta organize edilen geleneksel spor organizasyonları, 38. Geleneksel Satranç Turnuvası ödül töreni ile son buldu. Kategorilerde dereceye giren sporcular ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadı.

Basketbol, su topu, yüzme ve satranç branşlarında binlerce sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı Geleneksel Spor Organizasyonlarının finali Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen 38. Geleneksel Satranç Turnuvası ödül töreni ile yapıldı. 13 farklı kategoride 510 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 2 gün boyunca 6 zorlu turun ardından dereceye girmeye hak kazanan sporcular, ödül kürsüsünde aileleriyle birlikte başarıyı kutladı.

Sporcu velilerine özel teşekkür

Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla gerçekleştirilen satranç turnuvasının ödül töreninde şampiyonlar, kupa ve madalyalarını Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Erkan Çolak, Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek'in elinden aldı. Ödül kürsüsünde başarı sevinci yaşayan şampiyonların sevincini paylaşan öğrenci velilerine organizasyon komitesinden özel teşekkür geldi. Paydaş kurum temsilcileri adına söz alan Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, sabır ve büyük ilgilerden dolayı öğrenci velilerine teşekkür etti.

Doğum gününde çifte sevinç

38. Geleneksel Satranç Turnuvası'na 7 yaş genel kategorisinde katılan turnuvanın en küçük sporcusu İlker Gökçe doğum gününde teşvik kupasını kaldırarak çifte sevinç yaşadı. “Hamleni Yap” projesi ile minikleri satranç sporuyla buluşturan Şehitkamil Belediyesi, ödül kategorilerine eklediği teşvik kategorisiyle sadece başarıyı değil, minik yaşlarda spora olan ilgiyi de ödüllendirdi.

Organizasyonlar satranca olan ilgiyi arttırıyor

Satranç turnuvası ödül töreni sonrasında turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilci Serkan Yüksek, Şehitkamil Belediyesinin düzenlediği organizasyonların satranç sporuna olan ilgiyi arttırdığını söyledi. Yüksek, “Şehitkamil Belediyemiz düzenlediği başarılı organizasyonlarla satranç branşına olan ilginin artmasını sağlıyor. Her yıl turnuvalarda yaptığı yeniliklerle organizasyonların daha da renkli geçmesine olanak sağlıyor. Ben bir kez daha Gaziantep satranç camiası adına branşımıza verdikleri büyük desteklerden dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.