Geleneksel turnuvanın şampiyonu belli oldu

AltunkayaGroup Geleneksel Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvada şampiyonluk kupasını Lidersan Gıda takımı kaldırdı.

Altunkaya Şirketler Grubu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen AltunkayaGroup Geleneksel Futbol Turnuvası Sevgi Halı Sahada gerçekleştirildi. Toplamda 8 takımın katıldığı turnuvada: Altunsa, Altunkaya, Lara, Lidersan Gıda, Ambalaj, Confy, Babylook ve LidersanÇiftlik takımları yarıştı. Çekişmeli geçen karşılaşmaların sonunda, Altunsa ve Lidersan Gıda takımları finale kaldı. Turnuvanın son gününde final maçını oynayan Altunsa ve Lidersan Gıda takımları, izleyenlere çekişmeli bir maç keyfi yaşattılar. TFF’nin Klasman Hakemi Kübra Kahraman’ın yönettiği maça ilgi yüksekti. Karşılaşmayı, 5-2 kazanan Lidersan Gıda takımı, şampiyonluk kupasını almaya hak kazandı. AltunkayaGroup bünyesindeki 8 şirketin katılımıyla gerçekleşen turnuvada, Altunsa takımı ikinci oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Altunkaya Şirketler Grubu her yıl geleneksel hale getirdiği AltunkayaGroup Geleneksel Futbol Turnuvasının kupa töreni, final karşılaşmasının ardından gerçekleştirildi. Törende iki takımı da Altunkaya Şirketler Grubu adına İzzettin Özel tebrik etti. Önce ikinci olan Altunsa takımı oyuncularına madalyalarını verdi. Özel, son olarak ise şampiyon olan takımın oyuncularına kupa, madalya ve altın ödüllerini teslim etti. Ayrıca: turnuva tertip kurulu başkanı, Altunkaya Şirketler Grubu Bilgi Teknolojileri Müdür Adnan Özer’e de plaket takdiminde bulunuldu.

Tören, iki takımın oyuncularının İzzettin Özel ve diğer şirket yöneticileriyle beraber hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.