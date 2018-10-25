Genç beyinlere robotik kodlama eğitimi

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Karataş Kültür Merkezi'nde başlatılan proje ile elektronik-robotik ve yazılım-kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sistemine katılan çocuklar, robotik kodlama ve robot yapmayı öğreniyor.

Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji mühendislerini yetiştirmek için Şahinbey Karataş Kültür Merkezi'nde Robotik Kodlama eğitimine başlayan Şahinbey Belediyesi çocukların teknolojiyi daha yakından tanıması ve robotik kodlama ve yazılımları öğrenmesi adına kurslar açtı.

Güçlü Türkiye'nin temelleri çocuklarla atılıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleceğin güçlü Türkiye'si için çocukların ve gençlerin sağlam eğitim almaları gerektiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak, eğitime büyük önem verdiğimizi söylüyoruz. Bunun için de tüm imkanlarımızı seferber ederek çocuklarımıza ve gençlerimize yatırımlar yapıyoruz. Bu çerçevede Şahinbey Kültür Merkezi'nde geleceğin teknoloji mühendislerinin ve bilim adamlarının yetişmesi için Robotik kodla eğitimi veren sınıf kurduk. Bu kurslarımız da eğitimlerimiz ücretsiz olup, kursumuza bu güne kadar 250 kişi başvuru yaptı. Kursumuza katılan çocuklarımıza robotlar üzerinde çalışmalar yaptırıp, eğitimler veriliyor. Ayrıca yakında model uçak kursumuzda açılıyor. Ülkemizin bağımsızlığı ve güçlü bir Türkiye için bunun gibi çalışmalar yaparak adımlar atıyoruz” dedi.

"Öğrenciler geleceğe hazırlanıyor"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursa bu güne kadar 250 kişi başvuruda bulundu. Karataş Kültür Merkezi'nde verilen eğitime 3, 4, 5, 6 ve 7.sınıflar eğitim görüyor. Kursa gelen 3. ve 4.sınıf grubu içerisinde bulunan 45 öğrenciye birebir eğitim verilirken, öğrenciler robotik kodlamanın yanı sıra ahşap oyun setleri yardımıyla da eğitim alıyorlar. Ardından basit elektrik devrelerini içerisinde barındıran robotların çalışma mantığını, çalışma yöntemlerini, ve algoritma mantığı öğrencilere öğretiliyor. 5. ve 6.sınıf öğrencileri ise düzeylerine göre algoritma ve programlamaya giriş eğitimi aldıktan sonra birden çok blok kod programı aracılığıyla programlama eğitimine başlayıp kendisini geliştirme imkanı sunuluyor. 7.sınıf öğrencileri ise programlamaya giriş eğitimi aldıktan sonra blok kod programı aracılığıyla programlama eğitimine hızlı bir giriş yapıp ardından arduino eğitim kiti yardımıyla “Arduino İle Programlama” eğitimi almaktadır. Arduino ile programlama kursunda başarı gösteren öğrencilerimize ülkemizde ve ulusal platformlarda yapılan turnuvalara katılma imkanı sunuluyor.