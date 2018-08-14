Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 14:00

Genç MÜSİAD’dan Kur’an-ı Kerim kursunu başarıyla bitiren öğrencilere ödül

Gaziantep Genç MÜSİAD üyeleri Gaziantep Merveşehir bölgesinde yer alan Hacı Paşa Camii Kur’an Kursunu başarıyla bitiren öğrencilere bisiklet, saat, tablet gibi ödüller verildi.

Genç MÜSİAD’dan Kur’an-ı Kerim kursunu başarıyla bitiren öğrencilere ödül

14 Ağustos 2018 14:00


Hacı Paşa Camii’ndeki programa MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep İl Müftü Yardımcı Mehmet Güneş, Gaziantep Genç MÜSİAD Başkanı Burak Babüroğlu, MÜSİAD üyeleri, hocalar ile Kur’an Kursu öğrencileri katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Genç MÜSİAD Başkanı Burak Babüroğlu, "2009 yılında genel merkezimiz tarafından temelleri atılan bu projemizin amacı gençlerimiz camileri ibadethaneden başka tanışma, kaynaşma, öğrenme alanı olarak görmesini sağlamaktır. Biz de yaz sezonunda okula ara vermiş olan kardeşlerimizi, Kur’an-ı Kerim öğrenen kardeşlerimizi naçizane küçük hediyeler ile ödüllendirerek onları motive etmektir. Dereceye giren kardeşlerimize de bisiklet, tablet, kol saati gibi hediyeler verdik" dedi.


Programa katılan İl Müftü Yardımcı Mehmet Güneş ise, "Bugün burada güzel bir program yaptık. Gerek kız öğrencilerimiz, gerekse de erkek öğrencilerimizle camilerimizi dolu gördüğümüz için biz de çok memnun olduk. Bu yaz mevsimden çok verimli, iyi bir sezon geçirdik. MÜSİAD gibi hayır sahipleri de bu tür programlara destek oluyorlar. Bu da hem bizi, hem de çocukları memnun ediyor. Bu programı yapanlardan gerçekten Allah razı olsun" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç