Hacı Paşa Camii’ndeki programa MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep İl Müftü Yardımcı Mehmet Güneş, Gaziantep Genç MÜSİAD Başkanı Burak Babüroğlu, MÜSİAD üyeleri, hocalar ile Kur’an Kursu öğrencileri katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Genç MÜSİAD Başkanı Burak Babüroğlu, "2009 yılında genel merkezimiz tarafından temelleri atılan bu projemizin amacı gençlerimiz camileri ibadethaneden başka tanışma, kaynaşma, öğrenme alanı olarak görmesini sağlamaktır. Biz de yaz sezonunda okula ara vermiş olan kardeşlerimizi, Kur’an-ı Kerim öğrenen kardeşlerimizi naçizane küçük hediyeler ile ödüllendirerek onları motive etmektir. Dereceye giren kardeşlerimize de bisiklet, tablet, kol saati gibi hediyeler verdik" dedi.

Programa katılan İl Müftü Yardımcı Mehmet Güneş ise, "Bugün burada güzel bir program yaptık. Gerek kız öğrencilerimiz, gerekse de erkek öğrencilerimizle camilerimizi dolu gördüğümüz için biz de çok memnun olduk. Bu yaz mevsimden çok verimli, iyi bir sezon geçirdik. MÜSİAD gibi hayır sahipleri de bu tür programlara destek oluyorlar. Bu da hem bizi, hem de çocukları memnun ediyor. Bu programı yapanlardan gerçekten Allah razı olsun" diye konuştu.