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10 Temmuz 2018 15:02

Genç oyunculardan kan bağışı

Gaziantep’te kenti tanıtımına katkı sunacak bir dizi çeken genç oyuncular, çekimlere ara vererek kan bağışında bulundu.

Genç oyunculardan kan bağışı

10 Temmuz 2018 15:02


ESB Sanat Akademisi tarafından Soner Başer yönetmenliğinde Gaziantep’i ve kent kültürünü tanıtımına katkı sunacak bir proje ile dizi çekimi yapılıyor. Foto İbo Prodüksiyon tarafından çekimleri yapılan dizide ise yine kentte yaşayan genç tiyatrocular rol alıyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple çekimleri yapılan dizinin ekibi, çekimlere ara vererek, topluma örnek olacak bir etkinliğe imza attı. ESB Sanat Akademisi ve Projenin sahibi Erol Satıloğlu ve beraberindeki dizi ekibi Gaziantep Kan Merkezi’ne giderek, kan bağışında bulundu. Tam kadro kan bağışına giden ekip, başta sanatçılar olmak üzere tüm insanları kan vermelerini isteyerek, vatandaşlara çağrıda bulundu.




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