Genç şehrin spor alanları çoğaldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde, bölgenin en genç nüfusuna sahip kentler arasında yer alan Gaziantep'e, 39 adet spor alanı kazandırıldı.

Bölgenin en genç nüfusuna sahip iller arasında yer alan ve “Genç Dostu Kent”, “Gençlik Şehri” gibi tanımlamalar yapılan gazi şehirde, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla açılan yeni spor alanları açılıyor. Gençlere verdiği önemi yapılan hizmetlerle de ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ülke geleceği için gençlerin önemine ise "18 yaş altında 750 bin nüfus yaşıyor. ‘Sanayi, kültür ve gastronomi şehriyiz' diyoruz ama biz aynı zamanda genç şehiriz, gençlik şehriyiz. Şayet genç potansiyelini kullanamazsak uyuşturucu ve şiddetle uğraşmak zorunda kalırız” sözleri ile dikkat çekiyor.

Gençlere yönelik koruyucu, önleyici, kültürel ve sosyal projeler geliştirdi, gençler için spor alanları açan Fatma Şahin'in talimatları ile kentteki spor salonları, tenis komleksi, halı sahalar ve yaşam merkezleri gibi spor aktivitelerinin uygulandığı alanlar yapılarak, şehre de nefes aldırıldı. Talat Özkarslı Spor Salonu, Şehreküstü semtine canlılık kattı, basketbol, hentbol, tekvando, aikido, karate ve judo sporlarının yapıldığı tesiste, erkek, kız ve hakem odaları yer aldı. Erikçe Macera Parkı, farklı oyun parkuruyla adeta yaşam merkezi oldu. Bir alışveriş merkezinin arkasındaki arkasındaki Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde 6 adet açık tenis kordu, bir adet duvar tenisi kordu, 2'şer adet oyun ve fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı kuruldu. Uluslararası Futbol Federasyonu Star 1 belgesi verilen 8 bin 600 metrekareye yapılan Aktoprak Profesyonel Semt Sahası dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Batur Futbol Sahası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Hasan Doğan Futbol Sahası, Sağlıklı Yaşam Merkezi'yle ilçelere yaptırılan çok sayıda basketbol sahası ve halı saha hizmete alındı. Sağlıklı genç neslin yetiştirilmesi için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi, yeni spor alanlarına yönelik çalışmalara ara vermeden devam edecek.