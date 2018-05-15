Gençlerin buluşması renkli anlara sahne oldu

Ülke genelinde 09-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen Üniversite Öğrencileriarası Paintball Şenliğinin ödül töreni gençleri buluşturdu. Gaziantep’te öğrenim faaliyetlerini sürdüren üniversitelerin farklı bölümlerinden ve topluluklarından törene katılan öğrenci toplulukları, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında önce heyecan ve macera dolu etkinliklere katıldı, akabinde Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin gerçekleştirdikleri müzik dinletisinde Gaziantep Türküleri söyleyerek keyifli zamanlar geçirdi. Gerçekleştirilen etkinlikler esnasında gençlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, üniversitelerle kamp ateşi yaktı. Kamp ateşi etkinliği esnasında gençlerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, gerçekleştirecekleri tüm projelerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirmeyi arzuluyoruz

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılımlarından dolayı gençlere teşekkür eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her noktasında okul öncesinden başlayıp açık öğretime, ilkokullardan üniversiteye kadar verilen hizmetlerin yanı sıra bir diğer yanda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere destek vermeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin buluşma noktası haline gelen Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında her yıl binlerce öğrencimizi misafir ediyoruz. Kamp alanımız içerisinde ip parkuru, zipline, pentatlon sahası, paintball oyun alanı gibi etkinlik alanları mevcut. Bu alanlarda 365 gün boyunca eğitim faaliyetleri ve sosyal aktiviteler devam ediyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz Geleneksel Paintball Gençlik Şenliği de bunlardan bir tanesi. Katılımcı tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum. Gençlerimizin sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak adına çalışmalarımızı, onların bizlere verdiği büyük enerji ile sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm projeler, tüm organizasyonlar ve eğitim çalışmalarının en temel amacı: milli ve manevi değerlere saygılı, görev ve sorumluluk bilinci gelişmiş ve toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamaktır. Etkinliklerde bizlerle birlikte olan değerli üniversite öğrencilerimize teşekkür ediyor, akademik hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen etkinliklerden dolayı başkanımıza teşekkür ederiz

Paintball Şenliğini birinci olarak tamamlayan Gaziantep Üniversitesi Engelsiz Yaşam Topluluğu Başkanı Mehmet Altuğ Özyurt, gençlerle ilgili düzenlenen etkinliklerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Düzenlenen şenliğin ödül töreninde konuşan Özyurt, “Elde ettiğimiz şampiyonluğu tüm engelli vatandaşlarımıza armağan ediyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve değerli ekibine bizlere sunmuş oldukları geniş imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. Gaziantep’te böyle sosyal ve sportif etkinliklerin olması bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerin sayısının artmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.