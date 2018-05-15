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15 Mayıs 2018 13:11

Gençlik haftası buruk başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Gençlik haftası buruk başladı

15 Mayıs 2018 13:11

Yas sebebiyle yürüyüş etkinliği ise iptal edildi.


Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da Demokrasi Meydanında 15 Mayıs Gençlik Haftası töreni düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Levent Demir, Atatürk anıtına çelenk sundu. Gençlik Haftası hakkında bilgiler veren Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Levent Demir, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri nedeniyle Gençlik Haftasının başlangıç günü olan bugün, çelenk sunumu törenini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu hafta kapsamında ilimizdeki tüm etkinliklerimiz devam edecektir. Daha önceden planladığımız yürüyüş etkinliğimizi ise İsrail güçlerinin Gazze’de 55 kişiyi öldürmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmesi sebebiyle iptal ettik. Bu sebeple zulüm altında olan tüm Müslüman kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun” diye konuştu.




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