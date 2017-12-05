Gençlik Kampında Fen Bilimleri dersi işlediler

Müfredatta yer alan canlılar konusunu Dülük Tabiat Parkının doğal ortamında öğrenen öğrenciler, alanda yer alan birbirinden eğlenceli parkurlarda keyifli zamanlar geçirdiler.

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Kıbrıs Orta Okulu 5/H sınıfı öğrencilerini misafir etti. Fen bilimleri dersinde canlılar konusunu sınıf dışı bir ortamda işleyen öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansırken, Dülük Tabiat Parkının doğal ortamında ders kitabında yer alan örneğin canlı halini görmek öğrencilerin derse olan ilgilerini oldukça arttırdı. Yıl içerisinde il genelindeki okullarda eğitim gören binlerce öğrenciye kapılarını açan gençlik kampı, katılımcılarının fiziksel, sosyal ve akademik gelişimlerine büyük destek vermeye devam ediyor.

Ders konusunu yaşayarak öğrenmenin öğrencilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Kıbrıs Orta Okulu Fen Bilimleri Öğretmeni Aynur Yıldırım, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitimle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Doğada uygulamalı bir şekilde canlılar konusunu öğretmek, anlatmak şahsım ve öğrencilerim adına mutluluk verici. İmkanlar doğrultusunda tüm öğrencilerimizin böyle güzel bir atmosferde ders konularını öğrenmelerini gönülden isterim. 5/H sınıfımızda ders konumuz canlılara geldiğinde sınıf dışı bir ortamda ders işlemeyi, öğrencilerimize konuyu uygulamalı olarak anlatmayı arzu ettik. Sağ olsunlar, Şehitkamil Belediyemiz bu talebimizi kırmadı. Ders esnasında öğrencilerimizin mutluluğu ve ilgileri görülmeye değerdi. Ağaçları, yaprakları, kara yosunlarını, toprağı, ağaçların meyvelerini, bazı hayvan türlerini ve onların yuvalarını yaşayarak öğrenmeleri çok büyük bir ayrıcalık. Ders dışında kalan zamanda öğrencilerimiz kamp alanında bulunan eğlenceli parkurlarda keyifli zamanlar geçirdiler, fiziksel etkinliklere katılarak spor yaptılar. Bunların yanı sıra kış döneminde faaliyete geçen el sanatları ve kitap okuma istasyonları öğrencilerin gelişimi ve kamp alanından bir hatırayla ayrılmaları adına çok yararlı olmuş. Görevli tüm kamp liderleri ve eğitmenler bizlerle oldukça iyi bir şekilde ilgilendiler. Ulaşım, yemek, kostüm gibi konular kusursuz bir şekilde planlanmış. Bu nedenlerle tüm öğrencilerimiz adına ben, Şehitkamil Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Sınıf dışında ders işlemek çok keyifli’’

Kıbrıs Orta Okulu 5/H sınıfı öğrencileri gerçekleştirilen eğitimden oldukça memnun ayrıldı. Ders ve kamp alanında gerçekleştirilen renkli faaliyetler sonrasında değerlendirmelerde bulunan öğrencilerden Muhammet Aydın, “Bu gün canlılar konusunu Şehitkamil Belediyesi Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında işledik. Öğretmenimizin bize anlattığı birçok örneği canlı görme fırsatı elde ettik. Ağaçların meyveleri, omurgalı hayvanlar, yaprak türleri, hayvanların yuvaları, gibi birçok konu artık hep aklımızda kalacak. Kamp alanında ip parkurun da ve tırmanma duvarında büyük heyecan yaşadık. Pentatlon sahasında yarışmalar yaptık. El sanatları istasyonunda sevdiklerimize kendi emeğimizle armağanlar yaptık. Her şey çok güzeldi. Bizleri bu alanda misafir eden Şehitkamil Belediyemize ve etkinliklere katılmamızı sağlayan okul müdürümüze, değerli öğretmenize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.