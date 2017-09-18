Geri dönüşüm ve Enerji Fuarında Şahinbey standına yoğun ilgi

Fuardaki stant yoğun ilgi gördü.

Gaziantep ve bölgenin konusunda tek ve en büyük fuarı olan CEVTECH 2017’ye bu yıl 70 katılımcı, 200’den fazla markanın temsili ve 55 il belediyesinin çevre koruma ve fen işleri daire başkanlarının özel ziyaretleriyle açıldı. Şahinbey Belediyesi böylesi önemli bir fuarda yerini alarak geri dönüşümü anlatan standını açtı. Şahinbey İlçesi’nde vatandaşların ev ve iş yeri atıklarının değerlendirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza atan Şahinbey Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri açtıkları stant da yapılan çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.

"Daha temiz bir gelecek için"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak geri dönüşüm ve çevre konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak geri dönüşüm ve çevre temizliği konusunda önemli yatırımlar yaptık. 2016 yılının Mart ayında Şahinbey İlçemizde başlamış olduğumuz projemiz ’sizlere daha temiz bir gelecek sunmak için geri dönüştürüyoruz’ sloganımızla tüm hızıyla devam etmektedir. Büyük bir hızla artan ilçe nüfusumuz, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin giderek artması ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hızla tükenmesi geri kazanım ve çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. Sağlıklı yaşam ve doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu anlamda okullarda öğrencilere, ev hanımlarına ve esnaflarımıza geri dönüşümün faydalarını anlattık. CEVTECH 2017 Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı’nın ilimizde olması bizleri ayrıca mutlu etti. Bu konuda birçok firmanın ve kurumun ciddi çalışmalar içerisinde olduğunu gördük” dedi