GETHAM'dan hizmet alan işletmelere kosgeb desteği

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ortak finansmanı ile yürütülmüş olan, Gaziantep Ticaret Odası ve KOSGEB tarafından sürdürülebilirliği sağlanan GETHAM projesinden faydalanan işletmelere 25 bin TL'ye kadar KOSGEB'den destek sağlanıyor.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, işletmelerimizin ürün tasarımlarına yönelik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla GETHAM'dan hizmet alan işletmelerin KOSGEB'in tasarım desteği kapsamında 25 bin liraya kadar destekleneceklerini belirterek, “GETHAM'dan yararlanan işletmelere KOSGEB tarafından önemli destekler sağlanıyor. İşletmelerimizin katma değeri yüksek ürün geliştirmesi ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Bu nedenle işletmelerimizi,GETHAM'dan hizmet alarak KOSGEB desteklerinden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'den (GETHAM) hizmet alan işletmeler KOSGEB desteklerinden özel olarak faydalanıyor.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GETHAM'dan hizmet alan işletmelerin Araştırma, Geliştirme ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde desteklendiğini söyledi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Bölge ve Gaziantep ekonomisinde önemli bir konuma sahip olan KOBİ'lerin dezavantajlı oldukları konuların başında endüstriyel tasarımın geldiğini, bu konuda bölgeye hizmet veren Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi'nden (GETHAM) yararlanan işletmelerin aynı zamanda KOSGEB desteklerinden faydalandığını vurgulayarak, “ Kentimizde ve bölgemizde faaliyet gösteren işletmeleri desteklerden yararlanmaları konusunda GETHAM'dan hizmet almaya davet ediyoruz. GETHAM, işletmelerimizin büyük sıkıntı çektiği Endüstriyel tasarım konusunda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. İşletmelerimizin ürün tasarımına yönelik faaliyetlerini attırması, ekonomimize ve işletmelere önemli bir ivme kazandıracaktır” diye konuştu.

KOSGEB'in GETHAM'dan yararlanan veya yararlanacak işletmelerin alacağı destekler konusunda bilgi veren KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Sadık Gözek, GETHAM'dan hizmet alan işletmelerin tasarım desteğinden yararlandığını, her bir ürün tasarımı için en fazla 2 bin TL destek verildiğini aynı zamanda ürün tasarımının patent, faydalı model belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgelerinin olması halinde ise 10 bin TL'ye kadar destek alabildiklerini ve program süresince desteğin üst limitinin 25 bin TL ile sınırlı olduğunu açıkladı.