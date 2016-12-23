Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 95 yıl önce her bakımdan üstün düşman kuvvetlerine karşı kahramanlık destanı yazan Gaziantepliler’in torunlarının, günümüzde de hem ekonomik kalkınma alanında hem de birlik, beraberlik içerisinde bir arada yaşamakta yine Anadolu’ya örnek olduğunu ifade etti.

GGC Başkanı Ay, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıl dönümünü kutladı. Başkan Ay, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’daki işgallere karşı ilk meşaleyi Gaziantep’in yaktığını ve Fransızlara karşı 11 ay boyunca tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği sergileyen Gazianteplilerin tarihin akışını değiştirdiklerini belirtti.



“Kurtuluş günü, bizim için gurur günüdür”

Ay, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluş günün Gaziantepliler için gurur günü olduğunu vurlguyarak, “Uygarlıkların beşiği, sanayileşmenin ve kalkınmanın lideri olan Gaziantep’in, Milli mücadele döneminde tam 11 ay boyunca aç, susuz kalarak verdikleri destansı bağımsızlık savaşı tüm dünyaya örnek olmuştur. Antep Savunması, kendilerinden kat kat kuvetli olan Fransız kuvvetlerine karşı, göstermiş olduğu direniş ile tüm Anadolu’ya örnek olmuştur. Antep’in güçlü Fransız ordularına karşı direnişi Kurtuluş Savaşı’nın meşalesi olmuştur. Antep halkının düşman işgalinde göstermiş olduğu direniş Türk tarihinin altın sayfalarından birini oluşturmaktadır. Bu sebepten dolayı Birinci Meclis tarafından Antep’e ‘Gazilik’ unvanı verilen tek kent olmuştur. Savaşın bütün kötülüklerini yaşayan, bu acının kanlı izlerinin yaşandığı şehirde yaşayan Gaziantepliler birer kahramandır. Vatan toprakları uğruna canları pahasına savaşan 6 bin 317 şehidimiz, Anadolu’da milli mücadele ateşini yakmıştır. Gaziantep halkı; kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla topyekün bir mücadele vererek tarihte eşine az rastlanır bir destana imza atmıştır. 25 Aralık 1921 Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş günü, bizim için gurur günüdür" dedi



“Gaziantep mozaik bir şehir”

Hem ülkenin hem de bölgenin zor günlerden geçtiğinin altını çizen Başkan Ay, “Türkiye olarak bugün zor bir süreçten geçiyoruz. Kurtuluş mücadelesinde göstermiş olduğumuz birlik ve beraberliği bugünde göstermemiz gerekiyor. Gaziantep mozaik bir şehir. Bizler bu şehirde Türkü, Kürdü, Lazı, Alevisi, Çerkezi, Sünnisi biz bir milletiz. Bizler o kahramanların birer torunları olarak, bizlere bugünlerimizi armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Atalarımızı bu bağımsızlık günümüzde saygı ile anıyorum. 95 yıl önce her bakımdan üstün düşman kuvvetlerine karşı kahramanlık destanı yazan Gaziantepliler’in torunlarını olarak, günümüzde de hem ekonomik kalkınma alanında hem de birlik, beraberlik içerisinde bir arada yaşayarak yine Anadolu’ya örnek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 95’nci yıldönümünü kutluyorum. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.