GGC Başkanı İbrahim Ay, 24 Temmuz Basından Sansürün Kaldırılışının 110. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, mesleğin geçmişten günümüze kadar süre gelen zorluklarına ve basın mesleğinde çalışan emekçilerin yaşadıkları sıkıntılara değindi.

24 Temmuzların anlamlı hale gelebilmesi için yasal düzenlemelerin şart olduğunu ifade eden İbrahim Ay, “24 Temmuz 1908’de basından sansür kaldırılmıştı. Aradan geçen 110 yıllık süreçte, hala basın özgürlüğünü konuşuyor olmamız, düşünce ve haber alma özgürlüğüyle ilgili engellerden bahsetmemiz, yasasızlıkla mücadele etmemiz, mesleğimizin gelişiminin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Basın özgürlüğü sağlanmadıkça düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü sağlanamaz. Demokrasi ve insan haklarından da söz edilemez” dedi. Başkan Ay “Gelecekte basın yasasının gözden geçirilerek düzenlendiği bir 24 Temmuz’u yaşamayı ümit ediyoruz. Basın yasasının ivedi bir şekilde güncellenerek günümüz koşullarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yasa düzenlendiği takdirde o günde tüm basın için yeni bir bayram olacaktır” şeklinde konuştu.

Basın kuruluşları da çalışanları da zor durumda

İbrahim Ay, günümüzde basın kuruluşlarının da, basın çalışanlarının da zor ve ağır koşullar altında, mesleği icra etmeye çalıştıklarını hatırlatarak, “Basın kuruluşları, özellikle de yerel basın, her geçen gün azalan gelir kaynakları nedeniyle adeta yaşam mücadelesi vermekte. Bir zamanlar ciddi bir gelir olan resmi ilan gelirleri, artık cazip olmaktan çıkmakla kalmamış, istenilen kriterler, gider kalemini artıran bir mekanizmaya dönüşmüştür. Resmi ilan fiyatları ise, günümüz koşullarında komik denilebilecek seviyelere düşmüştür” dedi. Bu olumsuz tablonun, basın çalışanlarının ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken İbrahim Ay, “Özellikle yazılı basındaki gelir kayıpları, basın emekçilerini ciddi şekilde etkilemekte, buna rağmen meslektaşlarımız bin bir güçlük ve zahmetle, mesleğini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu çaba her türlü takdirin üzerindedir. Basın çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik atılacak her türlü adımın takipçisi ve destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Basın sitesindeki aksaklıkların takipçisi olacağız”

GGC olarak, basın çalışanlarının yaşam standartlarını doğrudan etkileyecek şekilde, gerçekleştirdikleri projeyle, konut sahibi yaptıklarını hatırlatan İbrahim Ay, bu şekilde üyelerinin kira öder gibi taksit ödeyerek, Nisan ayı içerisinde evlerine taşındıklarını söyledi. İbrahim Ay, aramızdan ayrılan basın emekçilerinin isimlerinin, bu sitede yaşatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini de açıkladı. Bu vesileyle ilgili basın sitesindeki eksiklik ve aksaklıklara da değinen İbrahim Ay, “İstinat duvarı, güvenlik personeli, güvenlik kamerası uygulaması başta olmak üzere, meslektaşlarımızın aileleriyle birlikte, site içerisinde güvenli bir şekilde oturması ve sosyal donatı alanlarının artırılması için gerek TOKİ, gerekse Büyükşehir ve İlçe Belediyemiz nezdinde temaslarımız devam ediyor. Baz istasyonu kurulması yönünde 3 GSM operatörüyle görüşme yaptık. Bu konuda önemli bir mesafe aldık. Üyelerimize, konutların teslimi sonrasında da hizmet etmeyi görev kabul ettik” diye konuştu.

Başkan Ay, çalışan veya çalışamayan tüm gazetecilerin bu önemli gününü kutladığını belirtirken, aramızda olmayan, hayatını kaybetmiş olan tüm basın emekçilerine de Allah’tan rahmet diledi.