GGC Başkanı İbrahim Ay:

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim ay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 95 yıl önce büyük zaferlerle kazanarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni, O'nun izinden yürüyerek, ilkelerini yaşatarak, sonsuza dek korumaya kararlı olduklarını söyledi.

İbrahim Ay, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 95. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun kurduğu Cumhuriyet'inin kahraman Türk evlatlarının omuzlarında ilelebet yaşayacağına dikkat çekti.

Türk milletinin tarih boyunca üstün kahramanlıklar gösterdiğini ifade eden İbrahim Ay, Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun atılan adımlardan en önemlisi olduğuna işaret etti. Ay, “Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu imkanlar ve elde edilen başarı ve gelinen nokta,dünyanın örnek aldığı bir onur tablosudur. Bugünlere kolay gelinmediğini biliyoruz. Yaşanılan tüm badirelere rağmen, Yüce Türk milletinin birlik-beraberliğinden ödün vermeden, ülkemizin daha da gelişmesi yolundaki yürüyüşümüz kararlı adımlarla devam etmektedir. Müreffeh bir Türkiye için bu başarımızın artarak devam edeceğine inancımız tamdır” dedi.

GGC Başkanı Ay, “Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman arkadaşlarını bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, Gazi şehrimiz başta olmak üzere yüce Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.