GGC Başkanı İbrahim Ay’dan 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ay, mesajında 30 Ağustos’un önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "30 Ağustos’un kahraman ordumuzun zaferlerine bir yenisini daha eklediği, milletimizin gurur günlerinden biri oldu. Bu zafer tarihi zaferlerle dolu olan, büyük bir inanç, sevgi ve azimle vatanını savunan yüce milletimizin istiklal mücadelesi verdiği tarihi bir gündür. Bu istiklal mücadelesinde milletimiz, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ile omuz omuza verdikleri bir mücadeleden tarihte eşi görülmeyen bir zaferle çıkarak destan yazmıştır. Bu uğurda büyük bir fedakarlıkla canını hiç düşünmeden feda eden kahramanlarımız sayesinde bayrağımız özgürce dalgalanmakta, neslimiz ise bu inanç ve sevgi sayesinde hür ve özgürce yaşamaktadır. Bizlere düşen görev ise büyük bir azim ile emanet edilen vatanımıza aynı sevgi, saygı ve bağlılıkla sahip çıkmaktır. Bilindiği gibi bu zafer kolay kazanılmamış, nice zorluklarla girilen bu mücadeleden bizi gururla çıkaran yüreklerdeki azim, irade ve vatanseverlik olmuştur. Halkımız tüm olumsuz şartlara rağmen boyun eğmeyerek bu mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, bizlere bu gurur dolu zaferi yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.