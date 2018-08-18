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18 Ağustos 2018 16:16

GGC Başkanı İbrahim Ay’ın Kurban mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, içerisinden geçtiğimiz zorlu süreçte, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönem yaşadıklarını belirterek, Kurban Bayramı’nın barış ve kardeşlik duygularına vesile olması temennisinde bulundu.

GGC Başkanı İbrahim Ay’ın Kurban mesajı

18 Ağustos 2018 16:16


GGC Başkanı İbrahim Ay, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarih boyunca kardeşlik içerisinde yaşamayı benimsemiş bir millet olduğunu hatırlatarak, bu bayramın da özüne uygun şekilde hep birlikte kutlanacağını söyledi. Özellikle Gaziantep’in paylaşmayı, birlikte yaşama kültürünü, barışı ve kardeşliği özümseyen bir şehir olduğunun altını çizen Başkan İbrahim Ay, bayramların milletçe bu kültürünü daha iyi anlamamızı sağlayan, coşku ve sevinç günleri olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan Ay, “Özellikle ekonomik açıdan kuşatma altına çalışılan ülkemiz, ilke ve ödünlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden, birbirine daha sıkı sarılarak ve kenetlenerek yoluna devam etmektedir. Bayramlar bu anlamda çok daha önemlidir. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, bizleri biz yapan, manevi duygularımızı güçlendiren bayram dolayısıyla, milletçe aramızdaki bağların daha da kuvvetlenmesini diliyorum. Bu vesileyle, başta hemşerilerimiz olmak üzere, bayramı ülkelerinden uzakta geçirmek zorunda kalan Müslüman kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın yaşadığımız coğrafyaya barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.




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