GGC’den İKA’ya ziyaret

Ziyarette, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevine atanan Burhan Akyılmaz’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgi verirken, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da ajans faaliyetleri, projeleri ve destekleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Medya içinde yer alan aktörlerin kurumsal kapasite ve mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilebilecek projelere ve işbirliği çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Akyılmaz, ajans olarak medya kurum ve temsilcileri ile bölgenin kalkınma ivmesine hız kazandıracak ortak çalışmalara her zaman hazır olduklarını belirtti.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrası İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.