“Girişimcilik Destekleme Modeli” için ilk adım atıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, projenin girişimci bir kent olan Gaziantep’e önemli değer katacağını, imzalanan bu protokol ile girişimcilikte önemli bir adım atıldığını ve girişimcilere destek olunacağını söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası yeni bir projeye daha imza attı. Gaziantep’te ve bölgede girişimcilik ekosistemi alt yapısını kurmanın ve girişimcilikte farkındalık oluşturmak için ilk adımı atıldı.

“Gaziantep Girişimcilik Ekosistemi Stratejisinin Geliştirilmesine Yönelik Fizibilite Çalışması Projesi” protokolü Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında imzalandı.

Protokole Gaziantep Ticaret Odası (GTO) adına Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) adına Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz imza koydu.

Proje ile girişimci bir kent olan Gaziantep’in girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamanın hedeflendiğini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep’in girişimcilik ekosistemi potansiyelini tespit ederek bu potansiyeli geliştirme ve destekleme yollarını araştırarak sonunda bölge dinamiklerine uygun bir model çerçevesinde uygulanabilecek yönetişim yapısını belirleyecek kapsamlı bir fizibilite çalışması ortaya çıkarmak projenin genel amacıdır” dedi.

GTO Başkanı Yıldırım: “Genç girişimci potansiyeline sahibiz”

Fizibilite çalışmasının tamamlanmasının ardından projede yatırım ve uygulama aşamasına geçileceğini vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım “Kentimiz genç bir nüfusa sahip. Üç üniversitede 51 bin öğrenci öğrenim görüyor. Bu nedenle kent olarak önemli bir genç girişimci potansiyeline sahip bulunuyoruz. Gençlerin aktif ticarette etkin olması ticaretin geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda ortaya çıkan en belirgin sorun, girişimci adaylarının doğru yönlendirme eksikliğidir. Aktif ticarete destek olacak girişimcilerin bir araya gelerek büyük projeler gerçekleştirmesi Gaziantep ve bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Gaziantep’in ülkemizin en girişimci kenti olduğunu ve girişimciliğin Gazianteplinin ruhunda bulunduğunu, bunun yanında yeni girişimcilere ihtiyaç olduğunu belirten GTO Başkanı Yıldırım,“Girişimciler ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Gazianteplinin özünde girişimcilik her zaman vardır. Ancak kent olarak bulunduğumuz noktadan daha iyi bir konuma gelmek istiyorsak yeni girişimcilere ihtiyaç var. İşte projemiz kentimizde Girişimcilik ekosistemi stratejisinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Projeyle, Gaziantep ve bölge özelinde hazırlanmış bir stratejik plan vasıtasıyla yeni akımları yakından takip ederek tam kapsamlı bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak adına özel sektör odaklı, yenilikçi fikirleri ve AR-GE çalışmalarını bünyesine çekmeyi başaracak inovatif bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Böylece Gaziantep’te ve bölgede küresel girişimcilik akımlarını doğru paydaş ve özel sektör ortakları ile bir girişimcilik ekosistemi oluşacak. Bu proje ile üniversitelerde okuyan öğrenciler, mezunlar, iş fikri olan profesyoneller girişimcilik ekosistemiyle yeni iş kurarak yatırım yaparak istihdama katkı sağlayacaklar” diye konuştu.