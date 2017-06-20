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20 Haziran 2017 11:47

Girişimcilikte ‘Önce Kadın’ kursiyerlerine sertifikaları verildi

Yavuzeli genelinde ‘önce kadın’ projesinin kadın kursiyerlerine ilk sertifikalar dağıtıldı.

Girişimcilikte ‘Önce Kadın’ kursiyerlerine sertifikaları verildi

20 Haziran 2017 11:47


Milli Eğitim Bakanlığı (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Vodafone Vakfının ortaklaşa düzenlediği Girişimcilikte Önce Kadın projesinin amacı, el emeği, göz nuru ürünlerin bilgi iletişim teknolojisinin getirdiği yeniliklerle satışının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Hobi olarak başlanan birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesini sağlayarak, meslek sahibi olmayan kadınların ekonomik hayata katılımlarını özendirmek ve ailenin refah düzeyini artıracak ek gelire kavuşmalarına olanak yaratmaktır. İlk yılında 10 ilde 10 bin kadına ulaşan projenin yeni döneminde 10 yeni ilde 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Yavuzeli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce bu proje kapsamında Yavuzeli genelinde projenin ana hedef kitlesi olan halk eğitimi merkezlerinde öğrenim gören kursiyer kadınlara ilk sertifikalar dağıtıldı. Proje kapsamında eğitim alacak kadın kursiyerlerin, ürünlerini hizmete sokulacak dijital mağaza (www.oncekadin.gov.tr) aracılığıyla tüketicilere ulaştırılması sağlanacak.




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