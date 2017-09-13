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13 Eylül 2017 10:32

GKV Anaokulu 54.yılın startını eğitimde yeniliklerle verecek

2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerlerini uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

GKV Anaokulu 54.yılın startını eğitimde yeniliklerle verecek

13 Eylül 2017 10:32


GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Okul öncesi eğitim alanında görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen hizmet içi eğitim seminerleri hakkında bilgiler verdi. Bulut yapılan bütün çalışmaların daha kaliteli bir eğitim için olduğunu ifade ederek 18 Eylül 2017 pazartesi günü başlayacak olman yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını kaydetti. Okul Müdiresi Bulut, “Öğretmenlerimiz yaz tatili boyunca yurt içi ve yurt dışında bir çok eğitim programına katılarak okul öncesi eğitim alanındaki yenilikleri yakından takip etme imkanı buldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da uygulayacağımız Montessori eğitim sistemiyle ilgili konunun uzmanlarıyla öğretmenlerimiz bir araya gelerek bir çok alanda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Son olarak Montessori matematik eğitimi konulu seminer konunun uzmanı Montessori Eğitim Danışmanı Emel Çakırgöz Wilibrand tarafından gerçekleştirildi. Öğretmenlerimizle uygulamalı olarak üç gün süre ile gerçekleştirilen eğitim gayet verimli geçti” diye konuştu.


Bulut, seminerlerin bir birinden farklı konularda hafta sonuna kadar devam edeceği de açıkladı.




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