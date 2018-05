GKV Anaokulu öğrencilerinde kep coşkusu

Minik öğrenciler birbirinden farklı dillerde seslendirdiği parçalarla ve dans gösterileri ile izleyenleri hayran bıraktı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde anaokulu öğrencileri için kep töreni düzenledi. 210 öğrencinin kep attığı törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyesi Esin İncioğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Liseler Müdürü İsmet Tiryaki, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel ile Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut ve çok sayıda davetli katıldı. Mezun olacak öğrencilerin sahnedeki yerlerini almalarının ardından yapılan açılış konuşmalarında öğrencilerin aldığı eğitim hakkında bilgiler verildi. GKV Özel Anaokulu Mezuniyet Töreni açılış konuşmasını yapan Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut uzun ve yoğun bir eğitim-öğretim sürecinin başlangıcının okul öncesi eğitim olduğu, bireyin tüm yaşamını etkileyen ve telafisi olmayan önemli yıllar olduğuna dikkat çekerek “Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolünü hepimiz biliyoruz. Olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey, çocuklarınızı yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir. Geleceği görebilmek için onu bu güne taşımak gerekir. Bu da gelecekte her şeyimizi teslim edeceğimiz yavrularımızı ileriye dönük yetiştirmemizdeki başarımıza emeğimize bağlıdır. Sizler bunun ilk adımını yavrularınızı Gaziantep kolej vakfı özel okullarına emanet ederek atmış oldunuz. 54 yıldır bize duyduğunuz bu güvenle geleceğe hazırladığımız öğrencilerimizin her düzeyde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları bizim övünç kaynağımızdır. Gaziantep kolej vakfı özel okulları olarak sizlerle birlikte “İz bırakacak nesiller’’ yetiştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bulut öğrencilere de seslendi

GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, “Biz eğitimciler, gelişmenize etki eden faktörlerin, en etkilisiyiz. Bunun bilincinde olarak, birlikte olduğumuz süre içinde, sizlere: en iyiyi, en doğruyu ve en güzelini vermeye çalıştık. Sizinle yorulup, yine sizin tatlı bakışlarınızla dinlendik. Her insanın bir değer olduğu inancı içinde yeteneklerinizi ortaya çıkarıp, geliştirmeye gayret ettik. Çünkü bireylerin gizli kalan yetenekleri toplum için ziyan ve israftır.

Bu inançla eğer, hayatınıza bir pencere açıp, temelinize birkaç damla su, ufkunuza bir tutam ışık olduysak, ne mutlu bize. Bizlere yaşattığınız birbirinden güzel anılarla ilkokula uğurlarken sizleri ileride başarılarınızla gurur duyacağımız haberleriniz bizleri çok mutlu edecektir. Sizler: İyi eğitilmiş, aydın, yenilikçi, aklın ve bilimin dostu, akademik yönü güçlü, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, kardeşliği ve barışı özümsemiş birer birey olma yolunda ilerliyorsunuz. Şansınız bol yolunuz hep açık ve aydınlık olsun. Bu gün bir arada olmamızı ve ülkemize sayısız nitelikli gençler kazandırmamızı sağlayan başta okul kurucumuz merhum Cemil Alevli’yi saygı ve rahmetle anarak. Onun başlattığı gönül yüceliğini devam ettiren aynı heyecanla bizlere yaşatan Mütevelli-Yönetim Kurulu başkanımız Nüket Ersoy’a ve Celal Ersoy’a sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan okul müdiresi Gökçen Bulut ve öğretmenler Zuhal Burnukara, Zeno Özdal, Selda Bozkurt, Hatice Yener, Mehtap Çinpolat, Gamze Maşa, Sibel Sarıbaş, Nilgün Efendioğlu, Elvan Çevik, Ayla Çopur, Ayşe Güneri, Müzik Öğretmeni Alona Şen’e günün anısına birer çiçek verdi.

Tören GKV’li miniklere temsili diploma teslim töreni, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve idarecimize çiçek takdimleri ve 10. Yıl Marşı eşliğinde son buldu.