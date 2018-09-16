GKV anaokulu velileri öğretmenlerle buluştu

GKV Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim sistemi ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili velileri bilgilendirirken soru cevap şeklinde geçen toplantıda velilerin merak ettiği konular hakkında da bilgiler verildi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunda görev yapacak olan sınıf ve branş öğretmenleriyle bir araya gelen öğrenci velileri yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim modelleri hakkında bilgilendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk veli toplantısını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden toplantıda GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, anaokulunda görev yapan tüm sınıf öğretmenleri, Yabancı Dil, Spor, Sanat, Rehberlik alanındaki eğitim kadrosunun yer aldığını ve velilerin yeni dönemle ilgili merak ettikleri konuların aydınlatıldığını ifade ederek Öğretmenlerimiz yeni dönemde uygulanacak eğitim-öğretim programları, sosyal faaliyetler, uyulması gereken okul kuralları konusunda tüm katılan velilerimizi bilgilendirdik. GKV Özel Okulları olarak öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinin anaokulundan itibaren ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla GKV Özel Anaokulunda hayata geçirdiğimiz eğitim yaklaşımları ve uygulamalar ile öğrencilerimizi bir sonraki eğitim basamağı olan ilköğretim basamağına en doğru şekilde hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda çocukların daha bağımsız ve liderlik becerileri ile öne çıkması, sakin ve özgür bir ortamda öğrenmenin gerçekleşmesi ve çocukların bireysel farklılıklarına odaklanmak amacıyla Montessori yaklaşımını hayata geçirdik. Bu yaklaşımda Matematikle ilgili kavramları Montesorrimetaryalleriyle eğlenceli hale getirerek daha somut bir öğrenme gerçekleştirmeyi sağlıyoruz. Anaokulu öğrencimizi bu sayede bir sonraki eğitim basamağı olan ilköğretime hazırlıyoruz. Diğer hayata geçirdiğimiz model olan GEMS (Great Explorations in Math andScience) Eğitimi ile çocukların küçük yaşlarda bilim ve deneylere ilgi duymasını sağlıyoruz.21. yüzyıl çocuklarının eğitimcileri olarak yenidünya bizden akademik başarıya odaklanmamızı beklese de geleceğin yetişkinlerini yetiştirmek esas odak noktamız. Sosyal ve Duygusal Öğrenme programıyla amacımız öğrencilerimizin empati kurma, şefkat gösterme, akranlarıyla iyi geçinme, zorbalıktan kaçınma, öfke yönetimi, kendini sakinleştirme gibi özelliklerini geliştirmektedir” dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim metotları ve projeler hakkında da bilgiler veren Bulut velilerin merak ettikleri konularda sorularını da yanıtladı.