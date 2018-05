GKV İlkokulu 2018 mezunlarına kep töreni

yıl dönümünü kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018 ilkokul mezunlarını düzenlenen muhteşem bir kep töreniyle uğurladı.

GKV Özel İlkokul öğrencilerinin piyano dinletisi eşliğinde açılışı gerçekleştirilen GKV Özel Ortaokul 5.6. ve 7. sınıf öğrencilerinin özel karma resim sergisi ile GKV Özel Liseleri Dans Kulübü öğrencilerinin gösterileri kep törenine damgasını vurdu. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törene Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yilmaz, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu’nun yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, Liseler Müdürü İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Nadir Gürsel, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel ile Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut ve çok sayıda davetli katıldı. GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve bir çok ülkenin danslarının sahnelendiği gösterinin ardından mezun olacak öğrenci ve sınıflar öğretmenlerinin rehberliğinde sahnedeki yerlerini aldı.

GKV Özel İlkokulu Mezuniyet Töreni, bayrak-flama devir teslim töreni ile başladı, İlkokul öğrencilerinin Türkçe ve İngilizce koro performansı ile devam etti. Törende GKV Özel İlkokulu Öğrenci Temsilcisi Nehir Naz Tutar’da günün anısına dair bir konuşma yaparak GKV’li öğretmen ve idarecilere ve ailelere teşekkür etti.

GKV Özel İlkokulu Mezuniyet Töreni açılış konuşmasında İlkokul Müdürü Mustafa Şenel başarıların tesadüf olmadığını ifade ederek “Hiçbir başarı tesadüf değildir. Her zaman hatırlamalıyız ki Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “uygarlık” düzeyine ulaşabilmek için, ilim irfan sahibi bir toplum olabilmek için azimle çalışmaya devam etmeliyiz. Bugün, 4 yıl önce başladığınız İlkokul serüveninizin belki de en güzel günlerinden biri. Bu güzelliği, bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Ne mutlu sizlere Ne mutlu ailelerinize. Ne mutlu emeği geçen öğretmenlerinize. Bugün: emeklerinizin, öz verilerinizin karşılığını alıyorsunuz. Bugün: ailelerinizin ve öğretmenlerinizin sizinle gurur duyma günü. Ne kadar sevinseniz, ne kadar övünseniz yeridir. Sizleri bütün öğretmenleriniz adına gönülden kutluyorum. Hayatınız boyunca GKV Ailesinin ferdi olarak kalacaksınız, burada aldığınız eğitimle uzun ve mutlu bir yaşam geçirmeniz dileğimizle. Geleceğiniz aydınlık, her şey gönlünüzce olsun. Saygıdeğer konuklarımız, ayrıca belirtmek isterim ki Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına emek veren başta merhum Cemil Alevli’ye, Nükhet Ersoy’a, Celal Ersoy’a: Okulumuzu büyük bir azimle geleceğe taşıyan Genel müdürümüz Müfit Taşlıyar’a ve genel müdür yardımcılarımız İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan’a: Üstün gayret, emek ve özverileri için Büyük GKV Ailesinin tüm idareci, öğretmen ve çalışanlarına: Bize güvenerek evlatlarını bizlere emanet eden saygıdeğer velilerimize: Varlık nedenimiz olan sevgili öğrencilerimize, teşekkür ederim” dedi.

GKV Özel İlkokulu öğrencilerine temsili diplomalarının verildiği törende GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Esin İncioğlu tarafından emeği geçen sınıf öğretmenlere günün anısına birin çiçek takdim edildi. Öğrencilerin seslendirdiği bir birinden güzel parçaların ardından mezun olan öğrenciler keplerini fırlatarak sevinçlerini öğretmenleri, aileleri ve sevdikleriyle paylaştılar.