GKV mezunlarıyla öğrencilerini buluşturmaya devam ediyor

yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı düzenlediği kariyer günlerinde eski mezunlarıyla bu yıl 11.sınıfta eğitim öğretim görmekte olan öğrencileri buluşturarak eşit ağırlık alanında tercih edilebilecek mesleklerle ilgili söyleşiler serisinin startını verdi.

GKV’li mezunlar öğrencilere kendi meslekleriyle ilgili bilgiler vererek onların meslek seçimlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında da bilgilenmelerini sağlayarak merak ettikleri konularda ki sorularını da yanıtladılar. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günleri kapsamında çeşitli mesleklerde önemli başarılara imza atmış olan mezunlarıyla öğrencilerini buluşturan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bu yıl ki etkinliklerine eşit ağırlık alanında GKV’94 mezunu Girişimci\Yurtdışı Eğitim Danışmanı Canan Severoğlu, GKV 2000 mezunu Avukat Orhan Durur, GKV’06 mezunu Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Funda Esin Fakılı ve GKV’09 mezunu Psikolog Gözde Kıratlı konuşmacı olarak katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri tarafından her yıl 11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gelecekteki meslek seçimlerine yön vermek amacıyla düzenlenen Gaziantep Kolej Vakfı Kariyer Günleri’nin 8. yılında da mesleki alanlarda önemli başarılara imza atan konelj mezunları öğrencilerle buluşarak mesleki bilgiler verdi. Gaziantep Kolej Vakfı Mezunlar Komisyonu ve GKV Özel Liseler Rehberlik Servisi işbirliğinde düzenlenen Kariyer Günleri “Eşit Ağırlık”, “Mühendislik-Mimarlık” ve “Sağlık Bilimleri” bölümlerinden oluşuyor. Eşit Ağırlık bölümü ile start alan açılış gününde GKV’94 mezunu Girişimci\Yurtdışı Eğitim Danışmanı Canan Severoğlu, GKV 2000 mezunu Avukat Orhan Durur, GKV’06 mezunu Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Funda Esin Fakılı, GKV’09 mezunu Psikolog Gözde Kıratlı öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar. GKV mezunu olarak meslek seçimi ve iş hayatına atılmanın öneminden bahseden GKV’li mezunlar kendi alanlarıyla ilgili öğrencilerle söyleşi yaparak bu alanlarla ilgili olarak merak edilen soruları da yanıtladı.