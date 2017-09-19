GKV Mütevelli Kurulu Başkanı Nüket Ersoy:

2017-2018 eğitim öğretim yılında kuruluşunun 54. Yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın, eğitim alanında gerçekleştirdiği ilklerin ülke kalkınmasında önemli rol oynadığını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, öğretmenlere yönelik yayınladığı mesajda, eğitimin önemine dikkat çekerek, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 54 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim. Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimizin daha çok başarılı bir şekilde yürüteceğinizden hiç kuşkum yoktur. Ülkemizin geleceğine şekil veren, aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler, bizim için çok değerlisiniz” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı 54 yıldır çağdaş uygarlık yolunda

Kuruluşundan bu yana Gaziantep Kolej Vakfının büyük aşamalar kat ettiğini de sözlerine ekleyen Gaziantep Kolaj Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, öğretmenlere yönelik verdiği mesajında, “54 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemiyle ilgili etkili çalışmalar yapacağınızdan eminim. İnanıyoruz ki, sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız, varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının insanlığa, ülkemize hayırlı olmasını diler, sağlıklı iyi yetişmiş nesillerle milletçe barış ve huzur içinde nice öğretim yılları temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım” diye konuştu.