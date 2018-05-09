GKV öğretmenleri EAQUALS Uluslararası Konferansı 2018’e Katıldı

25 ülkenin temsil edildiği EAQUALS Uluslararası Konferansı 2018’ye Türkiye’den katılan 3 okul arasında yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yabancı dil alanındaki misyonunu tanıtma şansı buldu. GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Milena Gültekin ve GKV Özel Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Sefa Kurt yabancı dil eğitimiyle ilgili görüşlerini konferansta uzmanlarla paylaştı. GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Milena Gültekin, Avrupa Dil Eğitimi Kalite Denetim Konseyi (The European Associationfor Quality Language Services), Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluş olduğunu ifade ederek, “EAQUALS, eğitim ve öğretim, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, akademik yönetim, akademik kaynaklar, öğrencilere ve personele sağlanan imkanlar, öğretim kadrosunun kalitesi, iletişim ve kurumsal altyapı alanlarında, denetleme yaparak, akreditasyon vermektedir. GKV Özel Okulları, uluslararası alanda yabancı dil eğitimi yürüten eğitim kurumlarına denklik veren EAQUALS aday okuludur. Konferans başarılı geçmiş olup böyle bir platformda yer almak gerek kurumlarımız için gerek ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Yılda iki kez düzenlenen konferans yabancı dil öğretimi alanında kalitenin yükselmesini amaçlıyor. Konferans ayrıca yabancı dil eğitmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yabancı dil öğretiminde başarılı uygulamaların paylaşımı için uluslararası bir platform oluşturma hedefini taşıyor.