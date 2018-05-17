GKV ortaokulu 54. yıl mezunlarına kep töreni

yıl mezunları sevinçlerini aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulundan mezun olan öğrenciler için Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde kep töreni düzenlendi. GKV Özel Okulları öğrencilerinin resim sergisi ve çeşitli sanatsal etkinlikleriyle başlayan kep töreni konukların beğenisini çekti. GKV Özel Liseleri Dans Kulübü öğrencilerinin dans performansı ayakta alkışlanırken sahne görselliği de büyük dikkat çekti. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy, Yönetim ve Mütevelli Kurulu üyeleri Esin İncioğlu, Ali Çayırlı, Mustafa Özgün yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardıcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Liseler Müdürü Hakan Alnıaçık ile Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, idareci ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirildi

GKV Özel Ortaokul Mezuniyet Töreni açılış konuşmasını yapan GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan, "GKV Özel Okulları yarım asırdan fazla zamandır eğitim alanında Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması için büyük çabalar sarf etti. 54.yıl mezunlarını uğurlamanın mutluluk ve hüznü içerisindeyiz" dedi. Törende GKV Özel Ortaokulu birincisi Pınar Kendir birincilik onur kütüğüne çivi çakarak günün anısına bir konuşma da yaptı. Konuşmanın ardından GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyesi Dr Mustafa Özgün tarafından Okul birincisi Pınar Kendir, ikincileri Onur Utku Batmaz ve Cemberk Özkeçeci’yle ve okul üçüncüsü Ahmet Kayıran’a günün anısına birer başarı plaketi verdi.

Dereceye girenlere şeref madalyası takıldı

2017-18 eğitim öğretim yılı bursluluk sınavında ilk 10’a girerek fen lisesine girmeye hak kazanmış ve ayrıca 6-7-8.sınıftaki 100 tam puan ortalamaları ile öğrencilere şeref madalyaları GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyeleri Esin İncioğlu ve Ali Çayırlı tarafından alkışlarla takıldı. Bayrak flama devir teslim töreninin ardından GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan, Müdür Yardımcıları Yeliz Bircan ve Korkut Özkeleş ile 8. Sınıflar İdari Koordinatörü Fuat Kozanoğlu’na günün anısına birer çiçek taktim etti. Törenin ardından okul öğretmenleri tarafından diploma almaya hak kazanan öğrencilere temsili diplomaları verildi. Öğrenciler çeşitli marşlar eşliğinde keplerini fırlatırken ellerindeki Türk bayraklarıyla sahnede adeta bayrak şov yaptı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında GKV Özel Ortaokulundan başarıyla mezun olan öğrenciler anne ve babalarıyla kucaklaşarak mutluluklarını paylaşırken salonda bulunan bütün davetliler Türk bayrakları eşliğinde çeşitli marşlar seslendirerek mutluluklarını dile getirdiler.