GKV Ortaokulu müdürlüğüne Abdullah Dağlı atandı

Türkiye'nin eğitim kalesi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını tamamlarken öğretmen ve idareci kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor. GKV Yönetim Kurulu kararıyla Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Ortaokul Müdürlüğü görevine atanan Abdullah Dağlı göreve başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılına daha güçlü bir öğretmen ve eğitimci kadrosuyla girmeye hazırlanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Ortaokulunda müdürlük görevine atanan Abdullah Dağlı göreve başladı. Eğitim alanında Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından birisi olan GKV Özel Okullarının her geçen gün eğitim kadrosunu güçlendirdiğini ifade eden Genel Müdür Müfit Taşlıyar “Yeni eğitim öğretim yılına genç ve dinamik bir eğitimci kadrosuyla başlayacağız. Son olarak GKV Özel Ortaokulu Müdürlüğüne GKV Yönetim Kurulu tarafından Abdullah Dağlı atanarak göreve başlamıştır. Türkiye'nin güçlenmesi ve kalkınması için kurum olarak üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"Başarılarımızı arttırarak sürdüreceğiz"

GKV Özel Ortaokulu Müdürü olarak göreve başlayan Abdullah Dağlı'da yaptığı açıklamada “55 yıl önce Cemil Alevli'nin vizyonu ile kurulan GKV Özel Okulları bugün Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Ersoy'un eğitim ışığında ilerleyen köklü ve başarılı bir kurumdur. 55 yıldan bu yana olduğu gibi akademik başarısının yanı sıra çağdaş ve ulusal değerleri benimsemiş, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, Gaziantep'in ve ülkemizin aydınlanması uğruna katkı sağlayacak dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek ve yarınlara armağan etmek en büyük hedefimizdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda bugün binlerce mezunu, öğrencisi ve öğretmeni ile güçlü, başarılı ve köklü bir kurum olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ailesine katılmaktan ve burada bulunmaktan onur duyuyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

GKV Özel Ortaokulu Müdürlük görevini devralan Abdullah Dağlı 1967 yılında Gaziantep,Oğuzeli'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Hatay Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu olup, lisansını Sosyal Bilgiler alanında tamamladı.1986 yılında Adıyaman'da başlayan öğretmenlik hayatı Gaziantep'in çeşitli okullarında öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevleriyle devam etti. 2001 yılından itibaren Gaziantep'in Nizip ve Şehitkâmil ilçelerinde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Abdullah Dağlı, Ağustos 2018' den itibaren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulunda Okul Müdürü olarak göreve başladı.