GKV ortaokulundan anlamlı kampanya

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından kardeş okullara yönelik sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri hayat bulurken Kardeş Okula Destek Kampanyası çerçevesinde Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu öğrencilerine çeşitli armağanlar verildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi aracılığıyla yürütülmekte olan GKV Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından kitap, giysi, ayakkabı ve oyuncak gibi tespit edilen ihtiyaçlar alındı. GKV Özel Ortaokulu Okul Temsilcisi İsmet Cem Kılıç, Okul Temsilci Yardımcısı Rona Karakaş, GKV Özel Ortaokulu Rehber Öğretmeni Nevra Erserim, Suzan Dağcı ve Aslı Sertkaya, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu Müdürü Enver Demir’i ziyaret ederek alınan tüm hediyeleri kardeş okula teslim etti. Sosyal Sorumluluk Projelerinin başarıyla yürütüldüğünü ifade eden GKV Özel Ortaokulu Öğrenci Temsilcisi İsmet Cem Kılıç ve Okul Temsilci Yardımcısı Rona Karakaş bundan sonraki süreçte de çeşitli okullara aynı kapsamda destek sağlanacağını, kurumlar arasında koordineli olarak birlik ve beraberliğin sağlanması öğrenciler arasında ki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da süreceğini ifade etti.