GKV Özel Anaokulu'nda sandık heyecanı

Oyunu Ver Filmini İzle Projesi kapsamında ilk demokratik seçim hakkını verdikleri oylarla kullanan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

Gaziantep Kolej Vakfı Anaokulu öğrencileri izleyecekleri filmleri yapılan seçimle belirleyerek ilk demokrasi dersini aldılar. GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut Cumhuriyetin kazanımlarının öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldığını "Oyunu ver Filmini İzle projesiyle ilk kez sandık başına gidildiğini belirterek "Öğrencilerimiz film saatlerinde izleyecekleri filmleri sandık başına giderek verdikleri oylarıyla belirledi" dedi.

Öğrenciler sevdikleri filimler için sandığa gitti

Gaziantep Kolej Vakfı anaokulu öğrencileri izleyecekleri çizgi filmleri verdikleri oylarla belirleyerek en çok izlemek istedikleri filmleri Oyunu ver Filmini İzle Projesi kapsamında belirlediler. Bir birlerinin görüşlerine büyük saygı gösteren öğrenciler seçim sonucu belirlenen filmleri birlikte izleyerek sinema izleme keyfini de sürdüler. GKV Özel Anaokulunun uyguladığı projelerle öğrencilere demokrasinin birçok deneyimini ilk kez yaşatarak çok şey kazandırdığını ifade eden Okul Müdiresi Gökçen Bulut "Cumhuriyetin kazanımları ve demokrasinin önemini farklı etkinlikler ve projelerle küçük öğrencilerimize anlatıyoruz. Son olarak haftanın belirli günlerinde uygulanan sinema saati kapsamında öğrencilerimizin izlemek istedikleri filmleri sandıkla belirlemesi için seçim yaptık. Oyunu ver Filmini İzle Projesi kapsamında seçim öncesi filmlerin afişleriyle tanıtımları yapıldı. Her filme bir renkle gösterildi. Sandığa giden öğrencimiz tıpkı seçimlerde olduğu gibi kabine girerek izlemek istediği filmin belirlenen rengini zarfa koyarak sandığa attı. Oy kullandığını belirlemek izinde isminin karşısına parmak izini basarak oyunu kullandığını gösterdi. Bu güzel uygulamayla çoğunluğun verdiği karara uyulması gerektiğini ve seçimlerde nasıl oy kullanıldığını öğrenmiş oldular. Buna benzer uygulamalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir" diye konuştu.