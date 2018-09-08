GKV Özel Liseleri Mehtap Özdemir’e Emanet

Eğitim alanında bir çok başarılı projeye imza atan Mehtap Özdemir GKV Özel Liselerinin başarılarına katkı sağlaya bilmek için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürlüğüne atanan Mehtap Özdemir GKV ailesinin bir ferdi olmaktan onur duyduğunu ifade ederek “Kuruluşunun 55.yılında olan GKV Özel Okulları ailesinin bir ferdi olarak ekip arkadaşlarım ve öğretmenlerimizle birlikte GKV Özel Liselerinin başarılarına nicelerini ekleyeceğiz. Bundan 55 yıl önce okullarımızın kurucusu Merhum Cemil Alevli önderliğinde başlayan eğitim kıvılcımının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Yeni eğitim-öğretim döneminin şimdiden başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.” dedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 55 yıldır eğitim alanında Türkiye’ye önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar güçlü ve dinamik bir kadroyla 2018-2019 eğitim öğretim yılında daha büyük hizmetler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek yeni göreve atanan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir’i kutlayarak başarılar diledi.

GKV Özel Liseleri müdürlüğüne atanan Mehtap ÖZDEMİR 1977 Gaziantep doğdu. Özdemir Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü başarıyla tamamladıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Ekonomisi Teftiş ve Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak İngilizce Öğretmenliği görevine başladı. 2009-2013 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Projeler Koordinatörü olarak çalışan Özdemir, MEB tarafından düzenlenen birçok ulusal ve uluslararası projede aktif olarak yer aldı. Eğitim gönüllüsü olarak sivil toplum kuruluşlarında Girişimcilik , Yabancı Dil, Erasmus alanlarında proje eğitimleri düzenleyen Mehtap Özdemir 2014 yılı itibariyle Avukat Mahmut Düşün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü olarak görev alarak kurumda yöneticilik kariyeri başladı. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi itibariyle GKV Özel Liseleri Müdürü olarak görev yapacak olan Mehtap Özdemir yeni görevine başladı.