GKV Özel Liselerinde seçim heyecanı

Sandığa giden öğrenciler adaylar arasından verdikleri oylarla yeni başkanlarını seçtiler.

Yapılan oylama sonucunda GKV Özel Anadolu Lisesi öğrenci temsilciliğine Osman Yılmaz, GKV Özel Fen Lisesi öğrenci temsilciliğine Taha Özcan ve Cemil Alevli Koleji öğrenci temsilciliğine ise Zeynep Özharat seçildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Cemil Alevli Koleji öğrencileri öğrenci meclis başkanlarını seçti. Sandığa giden öğrenciler gizli oy açık tasnif usulüyle başkanlarını seçti. Büyük bir demokrasi sınavı veren öğrenciler tanıtım kampanyalarını yakından takip ederek başkanlık adaylarının programlarını mercek altına aldı. Sınıf temsilcileri arasından aday olan arkadaşlarını destek veren öğrenciler zaman zaman onlarla birlikte tanıtım çalışmalarına da katıldı. Aday propaganda süresinin sona ermesinin ardından sandığa giden öğrenciler başkanlarını belirlemek için oy kullandı. Yapılan oylamanın ardından GKV Özel Fen Lisesi, Cemil Alevli Koleji ve Anadolu Lisesi öğrenci meclis başkanları belirlendi. Oylama sonucuna göre kullanılan geçerli 219 oyun 108'ini alan Taha Özcan, GKV Özel Fen Lisesi Öğrenci Temsilcisi, kullanılan 31 oyun 12'sini alan Zeynep Özharat, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) Öğrenci Temsilcisi, ve kullanılan 233 oyun 113'ünü alan Osman Yılmaz GKV Özel Anadolu Lisesi Öğrenci meclis başkanlığına seçilerek 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci temsilciliğini kazandılar. Öğrenci meclis başkanlığına seçilen öğrencileri ilk kutlayanlar arasında GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı yer alırken çiçeği burnunda başkanları arkadaşları da alkışlarla kutladı.

Seçim sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, “Öğrencilerimiz önemli bir demokrasi sınavı vermiştir. Kurumumuz bünyesinde faaliyet gösteren her üç lisemizde öğrenci meclis başkanlarını demokratik kurallara uygun olarak seçmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca okul öğrenci meclis başkanlığı ve okul öğrenci temsilciliği görevlerine seçilen öğrencilerimizi kutlar, kurumumuzda heyecanlı bir seçim atmosferi yaşanmasını sağlayan bütün adaylarımıza, gerçek bir seçim ortamı hazırlayan rehber öğretmenlerimize, idarecilerimize ve bizlere bu imkanları sağlayan GKV Mütevelli Kurulu Başkanımız Nüket Ersoy ve Celal Ersoy'a teşekkür ederim. Göreve yeni seçilen meclis başkanlarımızın gerek kurumumuza gerekse öğrenci arkadaşlarına kalıcı ve güzel hizmetler gerçekleştireceklerini umuyor hepsine başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.