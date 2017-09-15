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15 Eylül 2017 10:18

GKV Özel Okullarında takım çalışması semineri

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yeni eğitim öğretim yılı hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında Takım Ruhu ve Takım Çalışması” konulu söyleşi düzenlendi.

GKV Özel Okullarında takım çalışması semineri

15 Eylül 2017 10:18


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Yaşar Özbay tarafından verilen seminere yoğun katılım oldu. Büyük beğeni ve ilgiyle takip edilen seminerde Özbay bir kurumda takım üyesi olabilmenin öneminden ve takım ruhunun bir kuruma kazandırdığı değerleri anlattı. Özbey, "İyi bir takım olmak, ortak bir görev bilinci ve katkı sağlayan istekli ve azimli takım üyelerinin desteğine ihtiyaç duyar. Bireysel farklılıklara değer vermek, becerileri desteklemek ve karşılıklı yardımlaşmak, başkaları tarafından ortaya sürülen fikirleri destekleyerek geliştirmeye çalışmak ve iyi bir sorgulama becerisi iyi bir takımın özellikleri arasındadır. Bir kurumdaki takım çalışması aynı zamanda liderlik, vizyon, işbirliği, güven, iletişim ve esneklik de içinde barındırmalıdır. Başarılı bir takımın olmazsa olmazı mutlu ve huzurlu ekip üyeleridir. Mutlu çalışanlar olmazsa o kurumda verimlilik de olmaz. Takım liderlerinin mutlaka o huzuru, güveni ve motivasyonu sağlaması oldukça önem taşımaktadır" dedi.


Karşılıklı soru cevap şeklinde süren söyleşinin sonunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Yaşar Özbay’a GKV Özel Okulları Genel Müdür Yrd. Can Hoşcan kurum adına teşekkür ederek, GKV Özel Okullarının 54 yıldır takım ruhuyla hareket ederek bu günlere geldiğini, bundan sonraki süreçte de aynı inanç ve ruhla yoluna devam edeceğini ifade etti.


Söyleşinin sonunda konuk konuşmacıya kurum adına çeşitli hediyeler verildi.




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