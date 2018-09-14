GKV özel okullarında uyum haftası tamamlandı

17 Eylül 2018 pazartesi günü GKV Özel Okullarında bütün Türkiye'de ki eğitim kurumlarında olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı ve kurumun her türlü hazırlığı gerçekleştirdiği açıklandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı uyum haftası başarıyla tamamlandı. Bu yıl ilk kez anaokulu, ilkokul ve ortaokul birinci sınıfa gidecek öğrencilerle Cemil Alevli Koleji 9.sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan uyum haftası öğretmen, veli, öğrenci ve okul işbirliğinin yanı sıra bir birinden farklı etkinliklerle tamamlandı. 10 Eylül Pazartesi günü başlayan oryantasyonda çeşitli kademedeki eğitim kurumlarında öğrencilerin okullarını ve öğretmenlerini tanıması sağlanırken eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek olan projeler de tanıtıldı. Bugün sona eren uyum haftasının ardından Türkiye genelinde bütün eğitim kurumlarında olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde ki bütün eğitim kurumlarında 17 Eylül 2018 pazartesi günü ders zili çalacak. Yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar kurumun yeni eğitim öğretim yılına hazırlandığını belirterek "2018-2019 eğitim öğretim yılına yönelik kurumlarımızın bütün hazırlıkları tamamlandı. Yaz tatili süresince birçok öğretmen ve öğrencimiz yurt içi ve yurt dışı programlarla çeşitli eğitim etkinliklerine katıldı. Düzenlenen bu kamplar ve eğitimlerde bir birinden önemli deneyimler kazanan öğrenci ve öğretmenlerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. 3 Eylül 2018 itibarıyla öğretmen ve idarecilerimize yönelik başlatılan hizmet içi eğitim seminerlerimiz uygulamalı olarak başarıyla gerçekleştirilmiş olup 10 Eylül 2018 tarihinde kurumlarımız bünyesinde başlatılan oryantasyon eğitimlerinde de öğrencilerimizin okul, öğretmen ve çevreye uyumları konusunda istenen sonuçlara başarıyla ulaşılmıştır. 17 Eylül 2018 tarihinde kurumlarımızın tamamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlayacaktır. Yeni eğitim öğretim yılının, ülkemize, milletimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ülke kalkınmasına 55 yıldır eğitim alanında büyük hizmetler gerçekleştiren kurumlarımız bundan sonraki süreçte de ülke kalkınması için gerekli niteliklere sahip gençler yetiştirmeye ve başarıya odaklanarak hizmet etmeye devam edecektir” dedi.