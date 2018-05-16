GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden örnek davranış

Etkinliklerin ardından beraberlerinde getirdikleri çeşitli oyuncakları minik öğrencilere hediye eden GKV’li öğrenciler sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini ifade etti. Birçok sosyal sorumluluk projesiyle farklı eğitim kurumlarıyla iş birliği gerçekleştiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kez Kahramanmaraş Ufacıklı Mahallesi İlköğretim Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Ufacıklı Anaokulu öğrencileriyle buluştu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7B ve 7F sınıf öğrencileri proje kapsamında Kahramanmaraş Ufacıklı Mahallesi İlköğretim Okulu bünyesinde bulunan Ufacıklı Anaokulu öğrencilerine çeşitli eğitim araç ve gereçlerinin yanı sıra oyuncaklar hediye etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu bünyesinde yürütülen kampanya çalışmalarıyla ile düzenlenen organizasyonlardan elde edilen gelirle eğitim araç gereçlerinin yanı sıra çeşitli oyuncak satın alan öğrenciler GKV Özel Ortaokulu Rehberlik Servisi danışmanlığında Kahramanmaraş Ufacıklı Mahallesi İlköğretim Okulu bünyesinde bulunan Ufacıklı Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte birçok etkinlik gerçekleştirdiler.

Ziyaretin anısına minik öğrencilere beraberlerinde getirdikleri oyuncakları hediye eden öğrenciler önümüzdeki süreçte de benzeri projelerle farklı okullarda eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerle birlikte çeşitli etkinlikler yapmak istediklerini ifade etti.