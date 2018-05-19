GKV’de 19 Mayıs coşkusu

yıl dönümü olan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları’nda coşkulu bir şekilde kutlandı.

GKV Özel Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Özharat ve Mustafa Filik’in sunuculuğunu yaptığı kutlama etkinlikleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin tam kadro katıldığı etkinlikte; GKV Özel Liseleri Müdürü Hakan Anlıaçık, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, “Türk gençliği, dün olduğu gibi bugün de Ata’sının izindedir. Türkiye Cumhuriyeti, Türk gençleriyle birlikte ilelebet payidar kalacaktır” dedi. 19 Mayıs 1919’un Türk tarihindeki öneminin vurgulandığı kutlamada, GKV Anadolu Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Seher Çalık, Mesut Tarcan’ın “Bandırma Vapuru” şiirini okudu. Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Beşir Efe Saraçoğlu, Atatürk’ün Samsun’a çıkışı hakkında bilgiler verirken, Anadolu Lisesi 10- A sınıfı öğrencisi Cansu Erpolat ise Cahit Külebi’nin “Bir Gemi Yanaştı Samsun’a” adlı şiirini seslendirdi.

Fen Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Beşir Efe Saraçoğlu, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi”ni okurken, GKV Özel Liseleri Anadolu 9-A ve 9-B sınıfı öğrencileri, Hüseyin Utku Çapan’ın liderliğinde “Gençliğin Ata’ya Cevabı”nı coşkuyla okudu.

Atatürk’ün yaşamından kesitlerin anlatıldığı kutlama töreninde, lise öğrencileri Ali Tuna Küçükparmak, Deniz İrem Gündoğdu, Ömer Faruk Gülşen, Deniz Özaslan, Özgür İkidağ mini konser verdi.

Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin muhteşem gösterisiyle son bulan kutlamaların ardından GKV’li öğrenciler okul bahçesinde gün boyu devam eden ve eğlenceli birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Gençlik Şöleni’ne katıldı.