GKV'de "80. Yılda 80 Yıl Öncesine Yolculuk Sergisi" açıldı

Yakın tarihin en önemli olaylarının yer aldığı gazete ve fotoğraf koleksiyonlarından oluşan Gramofhan özel koleksiyonuna ait "80. Yılda 80 Yıl Öncesine Yolculuk Sergisi" Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışını yapan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy kolleksiyoner Mehmet Özcan'ı kutladı.

Atatürk haftası etkinlikleri kapsamında GKV Özel Okullarında yakın tarihile ilgili önemli olayların yer aldığı orijinal gazete ve fotoğraflardan oluşan Gramofhan özel koleksiyonuna ait "80. Yılda 80 Yıl Öncesine Yolculuk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. 80 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı günde vefatının resmi tebliği dahil olmak üzere vefat haberlerinin yer aldığı özel sayı orijinal gazeteler ve fotoğraflardan oluşan Gramofhan özel koleksiyonunun yer aldığı sergi büyük ilgi görüyor.

Sergi açılışına Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Sayın Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut idareci, öğretmen, öğrenciler ve davetliler katıldı.

120 orijinal gazete ve fotoğraf tarihi anılarla dolu

GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümresinin de desteğiyle uzun uğraşlar sonuncunda özel bir konseptte hazırlanarak ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkartan sergi, hafta sonuna kadar GKV Özel Okulları Fuaye Alanı Öğretmenler Odası'nda ziyaret edilebilecek. Gramofhan özel koleksiyonuna ait "80. Yılda 80 Yıl Öncesine Yolculuk Sergisi" hakkında bilgiler veren kolleksiyoner Mehmet Özcan, "Sergimizde 70 civarında orijinal gazete bulunmakta. 9-10-11-12-13-14 Kasım 1938 tarihli, 10 Kasım'da çekilmiş gerçek fotoğraflar var. Gerek Dolmabahçe Sarayında gerekse Gülhane parkında çekilen fotoğraflar var. Atatürk'ün cenazesinin nakli sırasında çekilen orijinal fotoğraflar da yer alıyor. 10 Kasım 1953'te etnografya müzesinden Anıtkabir'e nakil sırasında çekilen fotoğraf ve orijinal gazetelerden oluşan 120 parçalık bir koleksiyonumuz var. Bu ve diğer koleksiyonlarımızda yer alan eserlerimizi uzun yıllardır büyük emeklerle bir araya getirdik. Plaklar, radyolar ve birçok konuda koleksiyonlarımız var. Bu sergimizin ilkini GKV Özel Okullarında açtık. Önümüzdeki süreçte çeşitli yerlerde de sergimizi kamuoyuyla buluşturacağız" dedi.

Serginin hafta sonuna kadar GKV Özel Okullarında ziyarete açık kalacağı da açıklandı.