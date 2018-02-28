GKV’de Akran Arabuluculuk Modeli tartışıldı

Doç. Dr. Fulya Türk, GKV Mesleki Gelişim Aktiviteleri kapsamında GKV Özel Okulları Rehber Öğretmenleri ile buluşarak Akran Arabuluculuk Modeliyle ilgili bilgiler verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Mesleki Gelişim Aktiviteleri kapsamında GKV Özel Okulları Rehber Öğretmenleri, Doç. Dr. Fulya Türk’ü ağırladı. Akran arabuluculuk modeliyle ilgili çeşitli araştırmaları ve makaleleri bulunan Türk, modelin en önemli amaçlarından birinin öğrencilere yaşam becerileri kazandırması olduğunu vurguladı. Türk yaptığı değerlendirmede, “Akran arabuluculuk becerilerine sahip öğrenciler akran baskısı ve şiddet karşısında daha az kırılgan olmaktadırlar” dedi.

"Arabuluculuk çocuklara davranışlarını yönetme şansı verir"

Modelin okullarda uygulanması için yapılması gereken basamakları açıklayan Türk, “Akran arabuluculuğu öğrencilere kendi davranışlarını yönetme ve yönlendirme şansı verir. Öğrencilerin problem çözme ve liderlik becerilerinin gelişmesine, öz saygı düzeylerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, akran arabuluculuk becerilerine sahip öğrenciler akran baskısı ve şiddet karşısında daha az kırılgan olmaktadırlar. Tüm bu yaşam becerilerinin yanı sıra akran arabuluculuk becerileri, öğrencilerin ileriki yaşamlarında da kullanabilecekleri beceriler olduğundan kişiler arası ilişkilerini yönetmede, başarılı ve yapıcı ilişkiler kurmalarında etkili becerilerdir” diye konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından Gaziantep Kolej vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümresi öğretmenleri konuyla ilgili kendi görüşlerini de Türk’le paylaşarak modelin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yürüteceklerini ifade ettiler.