GKV'de Atatürk Ve Gençlik konferansı

Atatürk'ü Anma Haftası etkinliklerimiz kapsamında Akademisyen, Tarihçi, Yazar Prof. Dr. Orhan Doğan “Atatürk ve Gençlik” konulu konferansta Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileriyle buluştu.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen Atatürk ve Gençlik konulu söyleşide Tarihçi, Yazar Prof. Dr. Orhan Doğan öğrencilerle buluştu. GKV Özel Ortaokulu ve Liseleri öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansa GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Atatürk'ün Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma hedefi olduğunu ifade eden Tarihçi, Yazar Prof. Dr. Orhan Doğan söyleşisinde, "Tarih, Mustafa Kemal'e Türk Milletinin kaderinde adeta bir dönüm noktası olan 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde büyük bir sorumluluk yüklemiş; o da, bu tarihî sorumluluğu bütün olumsuzluklara rağmen silah arkadaşları ve Türk milletiyle birlikte cesurca üstlenmiş ve başarıya ulaşmıştır. Bu başarının sonucunda O, ulusal, tam bağımsız ve milli egemenliğe dayanan, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. “Türk kimliğini koruyarak çağdaşlaşma” projesi ile Türk milletine çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı hedef olarak göstermiştir. Atatürk, şüphesiz çok yönlü bir liderdi. Özellikle yaptıkları ve söyledikleri değerlendirildiğinde; çağdaşı liderlerle mukayese yapıldığında O'nun “dahi bir lider” olduğu görülmektedir" dedi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesindeki ifadelerle Orhun Abidelerindeki ifadelerden örnekler veren Prof. Doğan, "Türk milleti zaman zaman âdeta yok olma ile karşı karşıya gelmiş, Ancak asla hürriyetinden vazgeçmemiş, Düşmanlarının, “bunların işi bitti, öldüler” dediği anda ise âdeta toprağı yararak başını kaldırmış ve yok olması beklenirken dünyaya medeniyetin mührünü vurmuştur. Atatürk'ün de belirttiği gibi “muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”. 21. yüzyılda gençlerimizin kendi bireysel sınırları içinde sorumlu, duyarlı ve çalışma azmi içinde önemli görevler üstlenerek, ülke kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80.yılında O'nu bir kez daha rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Söyleşinin ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Tarihçi, Yazar Prof. Dr. Orhan Doğan'a günün anısına çeşitli hediyeler verildi.