GKV'de Cambrıdge sertifikası coşkusu

2017-2018 eğitim yılında Cambridge ESOL sınavlarında yüksek başarı gösteren GKV'li öğrencilerin sertifikaları Gaziantep Kolej Vakfı Yabancı Diller Direktörlüğü tarafından düzenlenen törenle verildi.

Eğitim alanında 55 yıldır ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yabancı dil eğitimi alanında ki ağırlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor. 2017-2018 eğitim yılında Cambridge ESOL sınavlarında yüksek başarı gösteren GKV'li öğrenciler için düzenlenen sertifika törene GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, GKV Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, okul müdürleri, İngilizce Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 55 yıldır yabancı dil ağırlıklı eğitim verdiğini ve ülke kalkınmasında eğitim alanında önemli görevler üstlendiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan ülke ve dünya genelinde yüzlerce GKV mezununun stratejik görevler üstlendiklerine dikkat çekerek bunda verilen yabancı dil eğitiminin önemini vurguladı.

GKV'lilerin dil alanındaki başarısı tescilleniyor

GKV Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin ise törende yaptığı konuşmada “ Gaziantep Kolej Vakfı Özel okulları olarak her yıl Cambridge Üniversitesi Sınav Değerlendirme kuruluşu işbirliği ile yapılan Cambridge sınavlarına farklı seviye gruplarında katılmaktayız. İngilizce öğrenimi uzun ve önemli bir süreçtir. Çocuklarımızın bu eğitime erken yaşta başlaması büyük bir şanstır. Bu süreçte her seviyede ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi çok önemli bir ayrıcalıktır. Bu sınavlar yabancı dil eğitiminde esas olan dinleme-konuşma/okuma-yazma gibi dört temel beceriyi ölçmektedir. Sınavlar bizim dışımızda Cambridge Üniversitesi'nin Türkiye yetkilisi olan kuruluşların görevlendirdiği gözetmenler tarafından uygulanmaktadır. Yine Cambridge Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma becerileri ölçülmektedir. İngiltere'ye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bugün burada dünyanın dört bir yanında düzenlenen Cambridge English sınavlarına giren ve kendi yaş grupları içinde başarılar elde eden öğrencilerimizi kutlamak için bulunuyoruz. İngilizce eğitiminde başarıyı teşvik eden, öğrencilerimizin uluslararası platformda seviyeleri gösteren ve yine uluslararası geçerliliği olan bu sınavlara geçtiğimiz yıl üç kategoride katıldık. Bu seviyeler Starters/ Movers ve Flyers düzeyleridir. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında bu seviyelerin devamı olan Ket ve Pet düzeylerinde de katılım sağlanacaktır.Bu çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyor ve tüm öğrencilerimize başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

GKV'liler başarı sertifikalarını törenle aldı

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan Cambridge Üniversitesinin bir departmanı olan “Cambridge English Language Assessment” tarafından ilkokul ve ortaokul düzeyinde uygulanan Cambridge English: Key (KET), Cambridge English: Preliminary (PET) ve Young Learners (YLE) sınavlarında başarılı olan GKV Özel İlkokul ve Ortaokul öğrencileri sertifikalarını alırken törene GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinin modern dans gösterileri damgasını vurdub Törende Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve idarecilere de günün anısına birer teşekkür belgesi verdi.