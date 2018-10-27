GKV'de Cumhuriyetin 95.Yılı Coşkusu

Yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında coşkuyla şölen havasında kutlanmaya devam ediyor.

Kutlamalarda tek yürek olan Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri hazırladıkları gösterilerle göz kamaştırırken etkinlikleri izleyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğrencileri tebrik etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 95. Yıl Özel Töreni” düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılını coşkuyla kutladığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının salon törenine GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, GKV Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Aşnük, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü SMustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, müdür yardımcılarımız, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

GKV Özel Ortaokulu Türkçe öğretmenleri Esra Leyla ve Fulden Taşkın organizasyonunda düzenlenen törende toplam 140 öğrenci görev aldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından törenin açılış konuşmasını GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı yaptı. Okul Müdürü Dağlı konuşmasında ulus olarak büyük bir zafere ulaştırdığımız Kurtuluş Savaşı'mızı yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırışımızın üzerinden tam 95 yıl geçtiğine vurgu yaparak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Dağlı konuşmasında, “Büyük Atatürk'ün eseri ve milletimize armağan olan Cumhuriyetin ilanının 95. yılını birlikte kutlamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 95 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğini kendi elinde tuttuğu sistemin adıdır. Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir. Cumhuriyet laikliktir. Cephede askerle omuz omuza veren Türk kadının, haklarına kavuşmasıdır. Tarlada, fabrikada, okulda, mecliste kadınların “Ben de varım” diyen ezgisidir. Devrimlerdir. Cumhuriyet, umutlarını yitirmiş bir milletin, küllerinden yeniden doğuşudur. Sevgili Gençler, Atatürk'ün bizlere armağan ettiği, “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet, sizlerin omuzlarında yükselecek. Bu nedenle, sizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin 95. kuruluş yıldönümünü kutlar, Büyük Önder Atatürk'ü ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları Şad olsun”dedi.

Açılış konuşmalarının ardından “Şahlanış” Oratoryosu, “Karanlıktan Aydınlığa” drama gösterisi, GKV'li 7.sınıf öğrencisi Nil Demirçubuk'un anlatımıyla “Cephede Atatürk”, vals gösterisi, öğrencilerden NazDurakoğlugil ve Nehir Say'ın anlatımıyla “29 Ekim” Cumhuriyet Gençliği Korosu yer aldı.

GKV'li şampiyonlar ödüllendirildi

Törende ayrıca Şehitkamil Belediyesi 6. Geleneksel Basketbol Cumhuriyet Kupası Müsabakalarında il birincisi olan GKV Özel Ortaokulu Yıldız Erkekler Basketbol Takımı, Şehitkamil Belediyesi 7. Geleneksel Kulüplerarası 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları'nda 6 il birinciliği, 4 il ikinciliği ve 1 il üçüncülüğü elde eden sporcular ve GKV Özel İlkokulu Streetball Turnuvası'nda birinci seçilen takımlar GKV Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Aşnük ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar tarafından ödüllendirildi. Coşkulu geçen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının Ekim ayı sonuna kadar süreceği de açıklandı.