GKV'de ders zili coşkuyla çaldı

GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy yeni eğitim öğretim yılında öğretmen, idareci ve öğrencilere başarılar dileyerek, "55 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Kuruluşunun 55.yılını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenlerle 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. GKV Özel Okullarında düzenlenen törenlere Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Celal Ersoy, Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Ali Çayırlı Dr. Mustafa Özgün, Galip Renklidağ, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ile İsmet Tiryaki'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Eğitim duayeni Nüket Ersoy'a sevgi seli

2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini temenni eden GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'a öğrenci, veli ve öğretmenler çiçekler vererek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ersoy 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılış töreninde yaptığı değerlendirmede, "Ülke genelinde yeni nesillerin geleceğe hazırlanması yönünde özveriyle görevlerini yapan bütün öğretmenlerimize ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünkü konumuna taşıyan ve 55 yıldır birlikte çok güçlü bir ekip olmaktan büyük gurur duyduğumuz tüm yönetici ve öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim. Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimizin daha çok başarılı bir şekilde yürüteceğinizden hiç kuşkum yoktur. Ülkemizin geleceğine şekil veren, aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler, bizim için çok değerlisiniz. 55 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının insanlığa, ülkemize hayırlı olmasını diler, sağlıklı iyi yetişmiş nesillerle milletçe barış ve huzur içinde nice öğretim yılları temennisiyle sevgi ve saygılar sunarım” dedi.

Dereceye giren öğrencilere kutlama

İlk tören GKV Özel Liselerinde düzenlenen programla başladı. GKV Özel Liseler Müdürü Mehtap Özdemir öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında yeni eğitim öğretim yılını kutlayarak başarılar diledi. Özdemir GKV Özel Liselerinin birçok alanda olduğu gibi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda da elde ettiği derecelerle Gaziantep ve bölgede örnek bir kurum olduğunu belirterek dereceye giren öğrencileri kutladı. GKV Özel Ortaokulunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Abdullah Dağlı'da öğrencilere başarılar dileyerek GKV'nin misyon ve vizyonu hakkında bilgiler verdi. 8.sınıf öğrencisi Yağmur Serin'in okuduğu şiirin ardından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında mezun olduktan sonra aynı okula öğretmen olarak atanan Selin Ünverdi eski bir öğrenci, yeni bir öğretmen olarak öğrencilerle duygularını paylaştı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında ki üçüncü tören ise GKV Özel İlkokulunda gerçekleştirildi. Anaokulu öğrencilerinin de katılımıyla coşkulu geçen törende Okul Müdürü Mustafa Şenel'in açılış konuşmasının ardından GKV Özel İlkokulunda uzun süre hizmet ettikten sonra emekliye ayrılan sınıf öğretmeni Gülistan Salıcı'ya, GKV Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı tarafından teşekkür plaketi verildi. Gaziantep Kolej Vakfı eski mezunu ve yeni öğretmeni olarak göreve başlayan aynı zamanda okulun velisi de olan Müge TEYMUR yaptığı konuşmada GKV ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere başarılar diledi. Törene GKV Özel İlkokulu Öğrenci Meclisi Başkanı Nehir öğrencilere hitaben yaptığı konuşmayla devam edildi. Orkestra eşliğinde çocuk şarkılarının da seslendirildiği törende GKV Özel Okulları 4. Sınıf öğrencilerinden Gökberk Özkeçeci, Elfida Karakuzulu okulun misyonu ve ilkelerini seslendirerek törene ayrı bir renk kattı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği açılış töreni 3.sınıf öğrencileri Yağmur Yenice, Ahmet Efe İlkbaşaran'ın seslendirdiği ilköğretim haftası şiirleri ve Atatürk'ün eğitime dair özlü sözlerinin okunmasıyla son buldu.