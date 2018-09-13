GKV'de etkili eğitim iletişimi ve farkındalık söyleşisi ilgi gördü

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinde Eğitim Danışmanı ve İletişim Uzmanı Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zaim Başaslan “Eğitim İletişimi ve Farkındalık” konusunda tüm Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik kadrosuna seminer verdi.

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim yılı hizmet içi eğitim çalışmalarını da büyük bir yoğunlukla sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Akademisyen İletişim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Zaim Başaslan'ı ağırladı. “Etkili Eğitim İletişimi Ve Farkındalık” konulu söyleşide öğretmenlerle buluşan Başaslan, “Doğru ve etkili eğitim iletişiminin yanında öğrencileri başarılı ve mutlu bireyler olarak yarınlara hazırlamak için öğretmen-öğrenci iletişimine aile de dahil olmak zorundadır” dedi.

“Eğitimde çocuk, öğretmen, aile iletişimi mutlaka önemsenmelidir”

Kendisi de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri mezunu olan İletişim Uzmanı Zaim Başaslan, eğitim zemininde doğru iletişimin önemi, öğretmen, öğrenci, idareci, personel iletişimi ve farkındalık konularında öğretmenleri aydınlattı. Başaslan dikkat çekici konulara da değindiği söyleşisinde, “Eğitim kavramı doğru ve etkili bir iletişimci olmayı mecbur kılar. Ancak öğrenci ile öğretmen iletişimine velinin dahil olmaması halinde akademik başarı sağlansa da öğrenci açısından manevi tatmin söz konusu olamaz. Bu durumda öğrenciyi üzerine çok fazla ağırlığın yüklendiği üç ayaklı bir sehpa gibi düşünebilirsiniz, içinde ailenin, velinin olmadığı bir eğitim iletişimi sürecinin öğrenci açısından verimli olma ihtimali söz konusu değildir. Kendisinden hem okulda, hem ailede hem de toplumda sadece başarılı olması beklenen çocuğun bu yükün altından başarılı ve mutlu kalkabilmesi bu üç ayağın sağlam ve tutarlı olmasına bağlıdır. Salt başarı endeksli yetiştirilen ve etkin iletişim kurulmayan öğrenciler sınavlarda başarılı olsalar da mutlu olamazlar. Bu konuda öğrenci velileri kendi çocuklarının başarıları kadar gerçek mutlulukları için de çaba sarf etmeli koordineli bir şekilde çocuk-öğretmen-aile iletişimini mutlaka önemsemelidir” dedi.