GKV'de LGS bilgilendirme toplantısı

Lise Geçiş Sınavı (LGS) sınavıyla ilgili velilere yönelik GKV Özel Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda sınav sistemiyle ilgili çeşitli bilgiler verilirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinin de tanıtımı yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Lise Geçiş Sınavına katılacak öğrencilerin velilerine yönelik olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinin de tanıtımı yapıldı. Toplantıya GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan, İsmet Tiryaki, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, IBDP Koordinatörü Sayın Özlem Kara, müdür yardımcıları, öğretmenler ve sınava hazırlanan öğrencilerin velileri katıldı.

55 yıldır Türkiye'nin geleceğine eğitim alanında yatırımlar yapan ve yetiştirdiği binlerce gencin en iyi koşullarda eğitim almasını sağlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının öğrencilerin geleceğini etkileyen sınavlarla ilgili her türlü hazırlığı yaptığını ve sınavlara yönelik gerçekleştirilen hazırlık etütlerinin başarıyla uygulandığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan toplantıya katılan verilere merak ettikleri konularda bilgiler verdi. Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı'da LGS 2018'de elde edilen başarılar hakkında bilgiler verirken sınava yönelik uygulanan LGS hazırlık süreci, 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen etüt programı, deneme sınavları, değerlendirme yöntemlerinden oluşan akademik süreçle ilgili çeşitli bilgiler verdi. GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir liseler bünyesinde uygulanan akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarılarla ilgili çalışmaları anlattığı bir sunum yaptı. Özdemir GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) ve GKV Özel Anadolu Lisesi kabul şartları, kontenjanları, akademik kadro, ders uygulanış metotları, sınava hazırlık süreci, etütler, GKV Özel Liselerinde öğrenci takip sistemi olarak uygulanan mentorlük ve rehberlik yaklaşımları, ve öğrenci kulüpleri hakkındaki bilgilerin verildiği toplantıda velilerin merak ettiği konularda ki soruları da yanıtlandı.