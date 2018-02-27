GKV’de Masalını Unutan Çocuk sahnelendi

Kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle sık sık adını duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Tiyatro Monimol ekibini ağırladı. Sanatsal etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen “Masalını unutan Çocuk” adlı oyun büyük ilgi gördü. Öğretmenleriyle birlikte tiyatroyu keyifle izleyen öğrenciler için oldukça renkli etkileyici bir gösteri olan oyun zengin sahne teması kostümleri ve oyuncularıyla GKV’li miniklerinin dikkatinden kaçmadı. Sahne sanatlarının eğitimin en önemli parçası haline geldiğini ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut küçük yaşta öğrencilerin bu tür etkinliklerle yeteneklerinin geliştirildiğini, öz güven duygularının arttırıldığını, sahnelenen oyunlara aktif olarak katılımlarının sağlandığını vurgulayarak Tiyatro Monimol ekibine teşekkür ettiklerini ifade etti.